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13.10.2019

Terör örgütü YPG Akçakale’de yine sivilleri hedef aldı! Atılan havan Türk bayrağının asılı olduğu eve isabet etti

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Türk bayrağının asılı olduğu eve havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişinin hafif şekilde yaralandığı duyuruldu ve binada büyük hasar meydana geldi. Ayrıntıları bölgeden A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

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