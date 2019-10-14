14 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika! Başkan Erdoğan: Münbiç boşaltıldığında gerçek sahipleri girecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
MÜNBİÇ BOŞALTILDIĞINDA GERÇEK SAHİPLERİ GİRECEK

Son dakika haberi... Başkan , Azerbaycan ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. Barış Pınarı Harekatı sürerken, Suriye rejimi ile PKK/YPG'nin Münbiç için anlaştığı iddialarıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Biz kararımızı uygulama aşamasındayız. Münbiç boşaltıldığında gerçek sahipleri girecek." dedi.

Başkan , Azerbaycan ziyareti öncesi İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

KARARIMIZI UYGULAMA AŞAMASINDAYIZ
Suriye ordusunun Münbiç ve Ayn El Arab'a döndüğü iddiası...
Birçok şu anda dedikodu var. Fakat özellikle büyükelçilik vasıtasıyla ve şu an itibariyle Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağı benziyor. Münbiç konusunda ise biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız. ABD ile Münbiç konusundaki karşılıklı mutabakatımız 90 gün içinde terör örgütleri Münbiç'i boşaltacaklardı. Seneyi devirdik ama Münbiç boşaltılmadı. Oranın gerçek sahipleri Arap kardeşlerimiz girecek. Bizim de bu konudaki yaklaşımımız onların oraya girmesi ve güvenliğini sağlamak.

AKSİ BİR GELİŞME YOK
ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi...
Olumlu bir yaklaşım. Aksi bir gelişme yok.

600'ÜN ÜZERİNDE HAVAN MERMİSİNE KÖR OLMALARI ANLAŞILABİLİR DEĞİL
Yabancı basın manipülasyonu...
Bu manipülasyonları sizler nasıl değerlendiriyorsanız, bizler de aynı şekilde değerlendiriyoruz. 600'ün üzerinde havan mermisine kör olmaları anlaşılabilir değil. Şu anda aynı taktiği içeride ve dışarıda uyguluyorlar. Gerçekleri karartmak mümkün değil. Şehitlerimiz var. Yaralı olanlar, evlerini boşaltanlar var.

Başkan Erdoğan'dan Batı'ya sert tepki: Yine aynı taktiği uyguluyorlar! |Video BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BATI'YA SERT TEPKİ: YİNE AYNI TAKTİĞİ UYGULUYORLAR! |VİDEO
Başkan Erdoğan'dan son dakika Ayn El Arap (Kobani) ve Münbiç açıklaması |Video BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AYN EL ARAP (KOBANİ) VE MÜNBİÇ AÇIKLAMASI |VİDEO
Suriye Milli Ordusu'ndan Başkan Erdoğan ve Türk halkına teşekkür SURİYE MİLLİ ORDUSU'NDAN BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR
Başkan Erdoğan: 9 aylık Muhammed'in kanını yerde bırakmayacağız BAŞKAN ERDOĞAN: 9 AYLIK MUHAMMED'İN KANINI YERDE BIRAKMAYACAĞIZ
Başkan Erdoğan, İmran Han ile telefonda görüştü! Han'dan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek BAŞKAN ERDOĞAN, İMRAN HAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ! HAN'DAN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA TAM DESTEK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN