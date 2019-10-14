Son dakika! Başkan Erdoğan: Münbiç boşaltıldığında gerçek sahipleri girecek

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. Barış Pınarı Harekatı sürerken, Suriye rejimi ile PKK/YPG'nin Münbiç için anlaştığı iddialarıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Biz kararımızı uygulama aşamasındayız. Münbiç boşaltıldığında gerçek sahipleri girecek." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda önemli değerlendirmelerde bulundu.



İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

KARARIMIZI UYGULAMA AŞAMASINDAYIZ

Suriye ordusunun Münbiç ve Ayn El Arab'a döndüğü iddiası...

Birçok şu anda dedikodu var. Fakat özellikle büyükelçilik vasıtasıyla ve şu an itibariyle Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağı benziyor. Münbiç konusunda ise biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız. ABD ile Münbiç konusundaki karşılıklı mutabakatımız 90 gün içinde terör örgütleri Münbiç'i boşaltacaklardı. Seneyi devirdik ama Münbiç boşaltılmadı. Oranın gerçek sahipleri Arap kardeşlerimiz girecek. Bizim de bu konudaki yaklaşımımız onların oraya girmesi ve güvenliğini sağlamak.





AKSİ BİR GELİŞME YOK

ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi...

Olumlu bir yaklaşım. Aksi bir gelişme yok.





600'ÜN ÜZERİNDE HAVAN MERMİSİNE KÖR OLMALARI ANLAŞILABİLİR DEĞİL

Yabancı basın manipülasyonu...

Bu manipülasyonları sizler nasıl değerlendiriyorsanız, bizler de aynı şekilde değerlendiriyoruz. 600'ün üzerinde havan mermisine kör olmaları anlaşılabilir değil. Şu anda aynı taktiği içeride ve dışarıda uyguluyorlar. Gerçekleri karartmak mümkün değil. Şehitlerimiz var. Yaralı olanlar, evlerini boşaltanlar var.