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"KKTC halkı Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'nin yanındadır"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2019
KKTC HALKI BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA TÜRKİYE'NİN YANINDADIR

Kuzey Türk Cumhuriyeti () , KKTC Cumhurbaşkanı 'nın 'na yönelik açıklamalarına ilişkin, " kamuoyu bilsin ki hükümetin başındaki Ersin Tatar ve arkadaşları, ve diğer milliyetçiler kesinlikle böyle düşünmüyorlar. Bizim için tek doğru yol, Türkiye ile birlikte hareket etmek, Türkiye ile omuz omuza ve müşterek olarak bu davayı yürütmektir. KKTC halkı Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'nin yanındadır." dedi.

Alınan bilgiye göre, İletişim Başkanı 'la bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Tatar, Akıncı'nın 'na yönelik açıklamalarından üzüntü duyduklarını, bu rahatsızlığı halkı ve Cumhurbaşkanı ile paylaşmak istediklerini ifade etti.

halkının Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'nin yanında olduğunu ifade eden Tatar, "Biz her zaman beraberiz. Ama maalesef böyle düşünmeyenler de var. Bunlarla mücadelemiz demokrasi içerisinde devam edecek. Yapacağımız çalışmalarla halkımızı doğru yönlendirerek bunların üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

"TEK DOĞRU YOL, TÜRKİYE İLE OMUZ OMUZA BU DAVAYI YÜRÜTMEKTİR"

Türkü'nün bekasının, bu yolu Türkiye ile birlikte yürümekten geçtiğini vurgulayan KKTC Tatar, "Dr. Fazıl Küçük de da da bunu söyledi. Şimdi bizler de aynısını söylüyoruz. Bizim için tek doğru yol, Türkiye ile birlikte hareket etmek, Türkiye ile omuz omuza ve müşterek olarak bu davayı yürütmektir. Bunu zaten halkımızın çoğu da biliyor. Biz buradayız ve mücahitlik ruhuyla devam ediyoruz. Barış Pınarı Harekatı'nda Türk askerine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

, KKTC Cumhurbaşkanı 'nın Barış Pınarı Harekatı'na yönelik yorumlarına ilişkin, "Türkiye kamuoyu bilsin ki hükümetin başındaki Ersin Tatar ve arkadaşları, ve diğer milliyetçiler kesinlikle böyle düşünmüyorlar. Ben zaten geçenlerde de söyledim. Onlar bana saldırdı. Akıncı ve arkadaşları marjinal grupları temsil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise bu meselenin hem Türkiye kamuoyu hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nezdinde gerçekten ciddi bir üzüntü yarattığını ifade etti.

Bu konuda gösterdiği duruş ve verdiği mesajlar dolayısıyla Tatar'a teşekkür eden Altun, "Kaderimiz bir. Bize zarar verdiklerinde ilk gözlerini dikecekleri toplumun kim olduğunu gayet iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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