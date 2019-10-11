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Vatan haini Can Dündar, Fetih Suresi'ni hedef aldı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
CAN DÜNDAR'IN, FETİH SURESİ RAHATSIZLIĞI!

Vatan haini , 'nda görev alan askerlerimizin başarılı olması için okunan Fetih Suresi'ni hedef aldı. Can Dündar, sosyal medya hesabından “Madem işgal denmesini istemiyorsunuz, neden Fetih suresi okuyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

'nin güney sınırındaki terör koridorunu yok etmek ve bölgeye huzur getirmek için başlattığı , Türkiye düşmanlarını bir kez daha gün yüzüne çıkardı. TIR'ları kumpasının ardından firar eden vatan haini , Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na dair akılalmaz bir mesaj yayınladı.

HAREKATA İŞGAL BENZETMESİ

Can Dündar, Türkiye'nin sınırını teröristlerden temizlemek ve güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda, 'nın, Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruduğunu defaatle ifade etmesine rağmen işgal olarak adlandıranlardan biri!..

KUR'AN-I KERİM HAZIMSIZLIĞI

İslam'dan ve Allah'ın (c.c.) kelâmı olan Kur'an-ı Kerim'den rahatsız olan hazımsız Dündar, Fetih suresi okunmasına dayanamadı. Camilerde, kahraman Mehmetçik'e destek için okunan Fetih suresine karşı çıkan Dündar, "Madem operasyona "işgal" denmesi istenmiyor, o halde neden camilerde "Fetih" (savaşarak ele geçirme-fethetme) suresi okunuyor?" ifadesini kullandı.

İşte İslam düşmanı vatan haininin paylaşımı:

Hainin, fetih ve işgal arasındaki farkı bilmediği dikkatlerden kaçmazken, sosyal medya kullanıcılarının, Dündar'a sert tepki gösterdiği görüldü.

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s&#252;leymantorun süleymantorun

Fetih suresi İstanbul fethinin bir sembolü olarak duruyor, dertleri hala istanbul.

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evet3
hayır0
cevapla 11.10.2019 11:58
Erdal Erdal

Kanı bozuk her daim kansızlığını yapacaktır...tıpkı diğerleri gibi....cehennem seni bekliyor.......

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evet4
hayır0
cevapla 11.10.2019 11:49
Turk Turk

Sana ne istedigimiz sureyi okuruz.vatan haini sana neeeeee

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 11.10.2019 11:45
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