Vatan haini Can Dündar, Fetih Suresi'ni hedef aldı!

Vatan haini Can Dündar, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlerimizin başarılı olması için okunan Fetih Suresi'ni hedef aldı. Can Dündar, sosyal medya hesabından “Madem işgal denmesini istemiyorsunuz, neden Fetih suresi okuyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güney sınırındaki terör koridorunu yok etmek ve bölgeye huzur getirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı, Türkiye düşmanlarını bir kez daha gün yüzüne çıkardı. MİT TIR'ları kumpasının ardından firar eden vatan haini Can Dündar, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na dair akılalmaz bir mesaj yayınladı.

HAREKATA İŞGAL BENZETMESİ

Can Dündar, Türkiye'nin Suriye sınırını teröristlerden temizlemek ve güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda, TSK'nın, Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruduğunu defaatle ifade etmesine rağmen işgal olarak adlandıranlardan biri!..

KUR'AN-I KERİM HAZIMSIZLIĞI

İslam'dan ve Allah'ın (c.c.) kelâmı olan Kur'an-ı Kerim'den rahatsız olan hazımsız Dündar, Fetih suresi okunmasına dayanamadı. Camilerde, kahraman Mehmetçik'e destek için okunan Fetih suresine karşı çıkan Dündar, "Madem operasyona "işgal" denmesi istenmiyor, o halde neden camilerde "Fetih" (savaşarak ele geçirme-fethetme) suresi okunuyor?" ifadesini kullandı.

İşte İslam düşmanı vatan haininin paylaşımı:

Hainin, fetih ve işgal arasındaki farkı bilmediği dikkatlerden kaçmazken, sosyal medya kullanıcılarının, Dündar'a sert tepki gösterdiği görüldü.