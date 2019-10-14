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Suriye Milli Ordusu askerleri, Münbiç sınırında namaz kıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
MÜNBİÇ SINIRINDA NAMAZ KILDILAR!

Suriye Milli () askerleri, sınırında harekat öncesi namaz kıldı. SMO askerleri, güvenli bölgeden Münbiç'e doğru harekete geçecek ve büyük operasyonu başlatacak.

'nin Suriye sınırında oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusunda / ve terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Suriye Milli () nehrin batı tarafındaki Mümbiç sınırında hazırlıklarını sürdürüyor. Sınırda bekleyen SMO birlikleri harekat öncesi namaz kıldı.

Suriye Milli Ordusu askerleri, Münbiç sınırında namaz kıldı SURİYE MİLLİ ORDUSU ASKERLERİ, MÜNBİÇ SINIRINDA NAMAZ KILDI

MÜNBİÇ'E DOĞRU HAREKETE GEÇTİ

Başkan 'ın "Mümbiç'e gireceğiz" açıklamasının ardından hazır bekleyen Mehmetçik ve SMO birlikleri, güvenli bölgeden 'e doğru harekete geçecek.

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