Suriye Milli Ordusu askerleri, Münbiç sınırında namaz kıldı
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Münbiç sınırında harekat öncesi namaz kıldı. SMO askerleri, güvenli bölgeden Münbiç'e doğru harekete geçecek ve büyük operasyonu başlatacak.
Türkiye'nin Suriye sınırında güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) nehrin batı tarafındaki Mümbiç sınırında hazırlıklarını sürdürüyor. Sınırda bekleyen SMO birlikleri harekat öncesi namaz kıldı.
MÜNBİÇ'E DOĞRU HAREKETE GEÇTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Mümbiç'e gireceğiz" açıklamasının ardından hazır bekleyen Mehmetçik ve SMO birlikleri, güvenli bölgeden Münbiç'e doğru harekete geçecek.
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