Son dakika: Suriye Milli Ordusu Münbiç'e ilerliyor
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye Milli Ordusu Münbiç'e ilerliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan Suriye Milli Ordusu, adım adım Münbiç'e giriyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre Münbiç iki koldan kuşatıldı...
Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nın 6. gününde Münbiç'e ilerliyor.
TÜRK ASKERİ MÜNBİÇ'E İLERLİYOR
Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları arama tarama çalışmaları yaparak Münbiç'e girmeye başladı.
SURİYE MİLLİ ORDUSU: MÜNBİÇ İÇİN OPERASYONA BAŞLADIK
Suriye Milli Ordusu, talimatının gelmesinin ardından Münbiç için operasyonun başladığını açıkladı. Münbiç sınırında güvenli bölgede bekleyen Türk tankları ve SMO ordusu birlikleri, Münbiç'e doğru ilerlemeye başladı. Bölgeden çatışma sesleri duyuluyor..
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