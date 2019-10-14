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Rusya'dan flaş "Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

DİN
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
RUSYA'DAN FLAŞ BARIŞ PINARI HAREKATI' AÇIKLAMASI

Kremlin Sözcüsü , Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü 'yla ilgili, "Türkiye ile temas halindeyiz" dedi. Peskov ayrıca Türk ve Rus orduları arasında da iletişim olduğunu belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusuyla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütlerine karşı başlattığı ile ilgili Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü ülkesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken Suriye'de yaşanan gelişmeleri de ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın yanı sıra Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov arasında gerçekleşen telefon görüşmelerine dikkat çeken Lavrov, "Türk ve Rus tarafları arasında temaslar devam ediyor" dedi.

"TÜRK VE RUS ORDUSU İLETİŞİM HALİNDE"

Peskov ayrıca Türk ve Rus orduları arasında da iletişim olduğunu söyleyerek, "Ordular arasında da iletişim var" diye konuştu.

Bu ifadeleri kullanan Peskov gazetecilerin Türkiye ile Rusya arasında ne gibi konuların görüşüldüğü konusundaki sorularını cevapsız bıraktı.
Şam yönetimiyle terör örgütleri arasında temas ve anlaşmaların olduğu iddiasına dair soruları yine cevapsız bıraktı. Peskov ayrıca Rusya'nın Suriye politikalarında herhangi bir değişiklik olmadığını da sözlerine ekledi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan net mesaj: Tek koalisyon ve NATO ülkesi MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN NET MESAJ: TEK KOALİSYON VE NATO ÜLKESİ
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'nı yöneten komutanlara mesaj SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BARIŞ PINARI HAREKATI'NI YÖNETEN KOMUTANLARA MESAJ
Barış Pınarı Harekatı neden önemli? BARIŞ PINARI HAREKATI NEDEN ÖNEMLİ?
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili flaş açıklamalar DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN BARIŞ PINARI HAREKATI'YLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMALAR

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