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14.10.2019
Son dakika: Bakan Hulusi Akar ve Hakan Fidan'dan 'Barış Pınarı' harekatıyla ilgili kritik toplantı |Video
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan, dün gece MSB'de gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplantıda Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durum ve bölgedeki gelişmeler değerlendirildi. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında aktardı.
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