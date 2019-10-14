İsrailliler PKK'ya destek gösterisi düzenledi

Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'lı teröristlerin yok edilmesi İsraillileri harekete geçirdi. İsrailli bir grup vatandaş, devletleri tarafından beslenen teröristlerin ölümüne tepki gösterisi düzenledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'yı Tel Abyad'dan sildi, Batı Kudüs'teki bir grup İsrailli Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etti. Büyük meydanda toplanan İsrailliler, bölgedeki ortakları PKK için destek gösterisi düzenledi.

PKK'YA DESTEK AÇIKLAMASI

Başbakan Binyamin Netanyahu ile kabine üyeleri Türkiye'nin muhtemel operasyonu ve ABD askeri unsurlarının Suriye sınırından çekilmesine ilişkin sessizliğini korurken, muhalefet partilerinden bazı isimler YPG/PKK'ya destek veren açıklamalarda bulundu.

YPG'yi görmezden gelerek Türkiye'nin Kürt halkıyla savaştığını ifade ederek bir açıklamada bulunan eski Eğitim Bakanı ve Yamina (Sağ) İttifakı milletvekili Naftali Bennett, Twitter'da yaptığı paylaşımında, "İsrail halkı olarak şu anda Türkiye'nin saldırısı altındaki Kürt halkına dua ediyoruz." demişti.

İSRAİLLİLER PKK İÇİN GÖSTERİ DÜZENLEDİ

Terör devleti İsrail beslediği PKK'lı militanların ölümüne sessiz kalırken, vatandaşları ayaklandı. Batı Kudüs meydanına çıkan bir grup İsrailli, ellerindeki bez parçalarıyla PKK'ya destek gösterisi yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren İsrailliler, operasyonun sona ermesini istedi.