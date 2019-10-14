İsrailliler PKK'ya destek gösterisi düzenledi
Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'lı teröristlerin yok edilmesi İsraillileri harekete geçirdi. İsrailli bir grup vatandaş, devletleri tarafından beslenen teröristlerin ölümüne tepki gösterisi düzenledi.
Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'yı Tel Abyad'dan sildi, Batı Kudüs'teki bir grup İsrailli Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etti. Büyük meydanda toplanan İsrailliler, bölgedeki ortakları PKK için destek gösterisi düzenledi.
PKK'YA DESTEK AÇIKLAMASI
Başbakan Binyamin Netanyahu ile kabine üyeleri Türkiye'nin muhtemel operasyonu ve ABD askeri unsurlarının Suriye sınırından çekilmesine ilişkin sessizliğini korurken, muhalefet partilerinden bazı isimler YPG/PKK'ya destek veren açıklamalarda bulundu.
YPG'yi görmezden gelerek Türkiye'nin Kürt halkıyla savaştığını ifade ederek bir açıklamada bulunan eski Eğitim Bakanı ve Yamina (Sağ) İttifakı milletvekili Naftali Bennett, Twitter'da yaptığı paylaşımında, "İsrail halkı olarak şu anda Türkiye'nin saldırısı altındaki Kürt halkına dua ediyoruz." demişti.
İSRAİLLİLER PKK İÇİN GÖSTERİ DÜZENLEDİ
Terör devleti İsrail beslediği PKK'lı militanların ölümüne sessiz kalırken, vatandaşları ayaklandı. Batı Kudüs meydanına çıkan bir grup İsrailli, ellerindeki bez parçalarıyla PKK'ya destek gösterisi yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren İsrailliler, operasyonun sona ermesini istedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- 14 bölümde özel yetenek sınavı kaldırıldı
- Kaynak Holding'in kurucusuna 15 yıl hapis istemi
- Tel Abyad'dan yansıyan görüntüler dikkat çekti!
- O köy terörden temizlendi
- Bakan Akar ve Fidan'dan kritik toplantı
- HDP'li ismin katliam sözlerine CHP'li Öztrak sus pus oldu!
- Milli Eğitim Bakanı: Takviye çalışması yürütülecek
- Teröristlerin Barış Pınarı Harekatı'na kara propagandaları sürüyor
- TSK'dan Münbiç sınırına takviye güç
- İstanbul Silivri'de korkutan deprem
- Bakan Hulusi Akar ve Hakan Fidan'dan Barış Pınarı Harekatı için kritik toplantı
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Suriye sınırında tatil edilen okullar hakkında açıklama
- Arap Birliğinin "Barış Pınarı Harekatı" açmazı! "Bölünmüşlüğün göstergesi"
- MSB paylaştı! PKK/PYD-YPG'lilere ait mühimmat ikmali yapan kamyonet böyle imha edildi
- Türkiye Bankalar Birliği'nden "Finansal Yeniden Yapılandırma" açıklaması
- Türkiye'ye silah satmama kararı alan ülkelere 'HİSAR-A'lı cevap | Başkan Erdoğan'dan HİSAR-A müjdesi
- Japonya'daki tayfun felaketinde bilanço artıyor! İşte son durum...
- Mehmetçik'in teröristlerden arındırdığı Tel Abyad'da yıllar sonra yeniden ezan sesleri yükseldi |Video
- Putin'den Trump itirafı: Görüşleri önemli ancak...
- İran ile Pakistan arasında önemli görüşme
- Beyoğlu'ndaki ‘ses bombası’ ile ilgili kaymakamlıktan açıklama
- Son dakika: 'Barış Pınarı' harekatında 4 köy daha terörden temizlendi |Video