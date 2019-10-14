MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yakasındaki rozetin anlamı
MHP lideri Devlet Bahçeli, tedavisinin ardından 22 gün sonra partisinin merkezine geldi. Devlet Bahçeli'nin hem araç içindeki fotoğrafta hem makamındaki fotoğrafta yakasındaki rozet dikkat çekmişti. Fotoğraflardaki Bahçeli'nin yakasındaki rozetin 'Türk Dünyası Turan İlleri' haritasını simgelediği ortaya çıktı. Bilindiği üzere Türk Konseyi'nin 7. Zirvesi bugün Azerbaycan'ın ev sahipliğinde başlıyor.
Yaşadığı üst solunum yolu rahatsızlığının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 gün sonra parti genel merkezine geldi. Partililer genel merkezde MHP lideri Devlet Bahçeli'yi 'Hareketin Lideri Devlet Bahçeli' sloganlarıyla karşıladı.
Makam odasına geçmeden önce kalabalığa selam veren Bahçeli'nin yanında kurmaylarının tam kadro yer aldığı görüldü.
BAHÇELİ'NİN ROZETİNDEKİ 'TURAN İLLERİ' VURGUSU
Tedavisi sırasında ve taburcu olduktan sonra kameralara görünmeyen Bahçeli, partisinin genel merkezine giderken makam aracından çekildiği bir fotoğrafı da paylaştı.
Fotoğrafta Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkati çekerken, rozette yer alan dünya haritasındaki işaretli yerler gözden kaçmadı.
Bahçeli'nin 22 gün süren aranın ardından partisine gelirken taktığı rozette Türk Dünyası Turan İlleri olarak bilinen noktaların renklendirildiği görüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan Akar ve Fidan'dan kritik toplantı
- Adalet Bakanı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
- 14 bölümde özel yetenek sınavı kaldırıldı
- İsrailliler PKK'ya destek gösterisi düzenledi
- HDP'li ismin katliam sözlerine CHP'li Öztrak sus pus oldu!
- O köy terörden temizlendi
- Tel Abyad'da bayrak göndere çekildi
- SMO birlikleri Münbiç sınırına dayandı
- TSK'dan Münbiç sınırına takviye güç
- Teröristlerin Barış Pınarı Harekatı'na kara propagandaları sürüyor
- Bakan Hulusi Akar ve Hakan Fidan'dan Barış Pınarı Harekatı için kritik toplantı
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Suriye sınırında tatil edilen okullar hakkında açıklama
- Arap Birliğinin "Barış Pınarı Harekatı" açmazı! "Bölünmüşlüğün göstergesi"
- MSB paylaştı! PKK/PYD-YPG'lilere ait mühimmat ikmali yapan kamyonet böyle imha edildi
- Türkiye Bankalar Birliği'nden "Finansal Yeniden Yapılandırma" açıklaması
- Türkiye'ye silah satmama kararı alan ülkelere 'HİSAR-A'lı cevap | Başkan Erdoğan'dan HİSAR-A müjdesi
- Japonya'daki tayfun felaketinde bilanço artıyor! İşte son durum...
- Mehmetçik'in teröristlerden arındırdığı Tel Abyad'da yıllar sonra yeniden ezan sesleri yükseldi |Video
- Putin'den Trump itirafı: Görüşleri önemli ancak...
- İran ile Pakistan arasında önemli görüşme
- Beyoğlu'ndaki ‘ses bombası’ ile ilgili kaymakamlıktan açıklama
- Son dakika: 'Barış Pınarı' harekatında 4 köy daha terörden temizlendi |Video