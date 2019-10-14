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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yakasındaki rozetin anlamı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
İŞTE BAHÇELİ'NİN YAKASINDAKİ ROZETİN ANLAMI

lideri , tedavisinin ardından 22 gün sonra partisinin merkezine geldi. Devlet Bahçeli'nin hem araç içindeki fotoğrafta hem makamındaki fotoğrafta yakasındaki rozet dikkat çekmişti. Fotoğraflardaki Bahçeli'nin yakasındaki rozetin '' haritasını simgelediği ortaya çıktı. Bilindiği üzere Türk Konseyi'nin 7. Zirvesi bugün Azerbaycan'ın ev sahipliğinde başlıyor.

Yaşadığı üst solunum yolu rahatsızlığının ardından Genel Başkanı , 22 gün sonra parti genel merkezine geldi. Partililer genel merkezde MHP lideri Devlet Bahçeli'yi 'Hareketin Lideri Devlet Bahçeli' sloganlarıyla karşıladı.

Son dakika: MHP Lideri Bahçeli 22 gün sonra parti genel merkezinde! İşte ilk görüntüler |Video SON DAKİKA: MHP LİDERİ BAHÇELİ 22 GÜN SONRA PARTİ GENEL MERKEZİNDE! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER |VİDEO


Makam odasına geçmeden önce kalabalığa selam veren Bahçeli'nin yanında kurmaylarının tam kadro yer aldığı görüldü.

BAHÇELİ'NİN ROZETİNDEKİ 'TURAN İLLERİ' VURGUSU

Tedavisi sırasında ve taburcu olduktan sonra kameralara görünmeyen Bahçeli, partisinin genel merkezine giderken makam aracından çekildiği bir fotoğrafı da paylaştı.

Fotoğrafta Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkati çekerken, rozette yer alan dünya haritasındaki işaretli yerler gözden kaçmadı.

Bahçeli'nin 22 gün süren aranın ardından partisine gelirken taktığı rozette olarak bilinen noktaların renklendirildiği görüldü.

MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ, MHP GENEL MERKEZİ'NDE

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