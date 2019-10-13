Tel Abyad'da YPG'nin bez parçaları yakıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütü YPG'den temizlenen Tel Abyad'da teröristlerin astığı bez parçaları da toplandı. Teröristlerin tüm poster ve malzemeleri yakılıyor.
Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nda ele geçirilen Tel Abyad'da Milli Suriye Ordusu, terör örgütüne ait bez parçaları, poster ve malzemeleri yakarak imha ediyor.
Fırat'ın doğusunda PKK/YPG terör örgütüne yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Tel Abyad Gümrük Kapısı ve şehir merkezi ele geçirildi.
Yapılan arama ve tarama işleminin ardından Milli Suriye Ordusu birlikleri, örgüte ait ele geçirdikleri bez parçaları, poster gibi malzemeleri gümrük binasının bahçesinde toplayarak yaktı. Teröristlere ait malzemeler yakılarak, gümrük binasında temizlik yapıldığı öğrenildi.
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