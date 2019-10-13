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Tel Abyad'da YPG'nin bez parçaları yakıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.10.2019
TEL ABYAD'DA YPG'NİN BEZ PARÇALARI YAKILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda örgütü 'den temizlenen 'da teröristlerin astığı bez parçaları da toplandı. Teröristlerin tüm poster ve malzemeleri yakılıyor.

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nda ele geçirilen 'da Milli Suriye Ordusu, örgütüne ait bez parçaları, poster ve malzemeleri yakarak imha ediyor.

Fırat'ın doğusunda / terör örgütüne yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Tel Abyad Gümrük Kapısı ve şehir merkezi ele geçirildi.

Yapılan arama ve tarama işleminin ardından Milli Suriye Ordusu birlikleri, örgüte ait ele geçirdikleri bez parçaları, poster gibi malzemeleri gümrük binasının bahçesinde toplayarak yaktı. Teröristlere ait malzemeler yakılarak, gümrük binasında temizlik yapıldığı öğrenildi.

Son dakika: Pentagon'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması SON DAKİKA: PENTAGON'DAN BARIŞ PINARI HAREKATI AÇIKLAMASI
SON DAKİKA: Trump'tan yeni Barış Pınarı Harekatı açıklaması SON DAKİKA: TRUMP'TAN YENİ "BARIŞ PINARI HAREKATI" AÇIKLAMASI
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