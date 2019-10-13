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Şırnak'ın 53 köyünde eğitime 3 gün ara

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.10.2019
ŞIRNAK'IN 53 KÖYÜNDE EĞİTİME 3 GÜN ARA

başarıyla devam ederken, sınırlarımız içerisinde yeni önlemler alınıyor. Suriye sınırı yakınlarında bulunan 53 okulda eğitime 3 gün ara verildiği bildirildi.

Valiliğinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan nedeniyle Şırnak'ın Cizre, İdil, Silopi ilçesine bağlı sınır boylarındaki 53 köy okulunda, güvenlik nedeniyle eğitime 3 gün ara verildiği duyuruldu.

Okulların isimleri valilik sitesinde paylaşıldı.

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