HDP'li vekil Gülistan Koçyiğit'ten skandal sözler! PKK'nın 'sözcüsü' Türkiye'ye nefret kustu...
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı 5. günüde de başarıyla sürüyor. Kısa süre içerisinde 490 teröristin etkisiz hale getirilmesi, örgütün Türkiye’deki siyasi uzantısı HDP'yi adeta çılgına döndürdü. HDP'li milletvekili Gülistan Koçyiğit'in nefret kustuğu video sosyal medyada büyük tepki aldı. İşte PKK'nın 'sözcüsü' Koçyiğit'in Türkiye'ye nefret kustuğu o anlar...
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna geçerek YPG'li teröristleri tek tek etkisiz hale getirmesi sonrasında HDP büyük bir paniğe kapıldı. Kandil'den gelen talimatlarla hareket eden PKK'nın siyasi kanadı HDP, her fırsatta Türkiye'yi kötülemeye, yalanlara sarılarak suçlu gibi göstermeye çalışıyor.
TERÖRİSTLERİN TEMİZLENMESİNE "SAVAŞ" DİYOR!
Terör örgütünün baskısından kurtuldukları için Tel Abyad ve Resulayn'da sevgi gösterileriyle karşılanan askerler, harekattaki hassasiyetleri açıkça ortaya koyuyor. Bütün bunlara rağmen Barış Pınarı Harekatı'na karşı eylemler düzenleyen vekillerden biri de Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit oldu.
İŞTE HDP'Lİ VEKİLİN YALANLARI VE ÇİRKİN YÜZÜ
Polis ekipleriyle tartışmaya giren Koçyiğit, Barış Pınarı Harekatı'nda masum insanların öldüğü yalanını söyledi. Harekatı, operasyon olarak niteleyen polise bağırmaya başlayan HDP'li Koçyiğit, tüm nefretiyle defalarca "operasyon değil savaş" diye bağırdı.
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