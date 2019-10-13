Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Suriye'nin kuzeyinde terör devletinin kurulmasına izin vermeyeceğiz

Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı İletişim Stratejisi Çalıştayı'nda konuştu. Erdoğan, "Az önce Şansölye Merkel ile de biraz uzun süren bir konuşmamız oldu" dedi. Erdoğan, "Şu anda Rasulayn şehir merkezi ve 4 köy kontrol altına alınmıştır. Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 490 oldu. Bunun 440'ı öldürülmüş olanlar, bunların 26'sı yaralı ve 254 tane teslim alınan var." bilgisini paylaştı. Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel'e sert tepki göstererek, ”Terör örgütünü NATO'ya aldınız da bizim haberimiz mi yok?” sözleriyle sert bir çıkış yaptı ve "Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletinin kurulmasına müsaade etmiyoruz, müsaade etmeyeceğiz." dedi. Konuşmasında ABD'yi de hedef alan Başkan Erdoğan, "ABD, terör örgütüne 30 bin TIR yardım gönderdi. Bunları bize karşı kullanıyorlar." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı İletişim Stratejisi Çalıştayı'nda konuştu. Devam eden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıkmalarda bulunup kritik mesajlar veren Erdoğan, ABD ve Almanya'ya sert sözlerle yüklendi.



Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel'e sert tepki göstererek, "Terör örgütünü NATO'ya aldınız da bizim haberimiz mi yok?" sözleriyle sert bir çıkış yaptı ve "Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletinin kurulmasına müsaade etmiyoruz, müsaade etmeyeceğiz." dedi.



Konuşmasında ABD'yi de hedef alan Başkan Erdoğan, "ABD, terör örgütüne 30 bin TIR yardım gönderdi. Bunları bize karşı kullanıyorlar." şeklinde konuştu.

"Az önce Şansölye Merkel ile de biraz uzun süren bir konuşmamız oldu." diyen Erdoğan, "Önceliğimiz bu meseleyi bölgede bulunan müttefiklerimizle birlikte gerçekleştirmek, onlarla birlikte bunu çözmekten yana oldu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli olanın en az kayıpla, en az acıyla bu süreci tamamlamak olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



"ŞU ANDA RASULAYN ŞEHİR MERKEZİ VE 4 KÖY KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR"

30-35 kilometre derinliğe kadar ineceğiz. Özellikle şu anda Rasulayn şehir merkezi ve 4 köy kontrol altına alınmıştır. Tel Abyad tarafında da 17 köy kontrol altına alınmış ve şehir merkezi iki taraftan kuşatılmıştır. TSK kara ve hava unsurlarıyla, başarıyla operasyon yürütüyor. Teröristler karşımızda dayanamazlar biliyoruz, önemli olan en az acı ile bu süreci tamamlamaktır. Teröristler sivil vatandaşlarımızı hedef alıyorlar, 652 havan ve roket saldırısı yapıldı. Çoğu Nusaybin ve Kızıltepe'ye düştü. Masumların kanı üzerinden kendilerine propaganda malzemesi üretmeye çalışıyorlar. Gerekirse 100 tane sivilin arkasındaki tek bir teröristi tespit edip, tereyağından kıl çeker gibi onu etkisiz hale getirebilecek tecrübeye, ahlaka sahibiz.

"490 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"



Sınır şehirlerimize yapılan saldırılarda 18 vatandaşımız şehit oldu, 147 vatandaşımız da yaralandı. 18 vatandaşımızın içinde 9 aylık Suriyeli Muhammed'imiz de var. Açtım babasıyla görüştüm. Babada o sabır, o tahammül her türlü takdirin de üzerindeydi. Harekat alanında da 2 askerimiz ile 16 SMO mensubu şehit olmuştur. Yaralı ya da teslim olma suretiyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 490. Bunların 410'ı öldü, 27 yaralı, 24'ü de teslim oldu.



"SURİYE'NİN KUZEYİNDE TERÖR DEVLETİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Harekatımızın teröristleri hedef aldığı açıkça ortadadır. Sivillerin zarar görmemesi için gösterdiğimiz hassasiyet bunun en büyük ispatıdır.

Tek bir masumun burnunun kanamaması için gayret gösteriyoruz. Operasyonumuzun Kürtleri hedef alması asla söz konusu değildir. Bu operasyonda en büyük desteği Suriyeli Kürtlerden alıyoruz. Biz Kürtlere değil, PKK, onun yan kuruluşları olan PYD / YPG'ye karşı operasyon yapıyoruz. Biz Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletinin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Suriye'deki varlığımızın tamamen kendi sınırlarımızın güvenliği ile sınırlı olduğunu belirtmek istiyorum. Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlandığında bundan en çok memnun olacak ülke Türkiye'dir. Operasyonumuzun ardından ülkemizi ekonomik ve silah satışı ile ilgili yaptırımlarla tehdit edenlere rastlıyoruz. Türkiye'yi böyle yolundan döndüreceğini sananlar yanılıyor.

Topraklarımıza göz dikenlere acıma lüksümüz yok. Bu konunun milletimiz için ne kadar önem taşıdığını hala anlamış değiller. Siz bizden yana mısınız yoksa terör örgütünden yana mısınız? (Almanya Başbakanı Merkel'e) terör örgütünü NATO'ya aldınız da bizim haberimiz mi yok?

ERDOĞAN'DAN MERKEL'E SERT TEPKİ: TERÖR ÖRGÜTÜNÜ NATO'YA ALDINIZ DA HABERİMİZ Mİ YOK?



Almanya Şansölyesi Merkel'e terör örgütünü NATO'ya aldınız da benim mi haberim yok dedim. Biz Suriye'de neden varız? Rejim teröriste karşı ayakta duramıyor. Adana mutabakatı ile Suriye'ye girdik. Bu mesele Türkiye için bir beka meselesidir. Ülkemiz 35 yıldır terör tehdidi altındadır. Türkiye'nin meşru sebeplerini dinlemek istemeyenler terör örgütünün her söylediğini peşinen doğru kabul edenleri ben milletime bırakıyorum.

"SİZ NE ZAMAN BİR DEVLETİN TERÖR ÖRGÜTYLE MASAYA OTURDUĞUNU GÖRDÜNÜZ?"



Bazı ülkeler kendi kendilerine gelin güvey oluyorlar. Bizimle terör örgütü arasında arabuluculuk yapmaya talip olanlar var. Ne zamandan beri bir devletin terör örgütü ile masaya oturduğunu gördünüz. Türkiye'nin karşısında bir terör örgütü var. Biz attığımız adımları gayet iyi biliyoruz. Suriyede rejim bunların hakkından gelseydi işimiz kolaydı. Irak'ta da durum berbat. Irak'la da birçok şeyi konuşurken, bizim yanımızda farklı arkamızdan farklı açıklamalarda bulunuyorlar. Onlar dara düştükleri zaman yanlarında yer alıyoruz. Biz ırkçı değiliz. Biz dini azınlıkları asla bir kenara koymadık.

Bizim kalkıp da teröristlerle masaya oturmak gibi kendimizi inkar edecek halimiz söz konusu değildir. Bizim teröristlerle duruşumuz onlar 30 km derinlik ve en batıdan en doğuya bunlar havzayı terk edene kadar devam edecek.