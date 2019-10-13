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HDP'li Lezgin Botan'dan Türk halkına ve askerine ağır hakaretler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.10.2019 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019
HDP'Lİ LEZGİN BOTAN'DAN TÜRK HALKINA VE ASKERİNE AĞIR HAKARETLER

'nin, sınırını tehdit eden terör örgütlerini temizleme kapsamında düzenlediği , tüm hızıyla sürüyor. Operasyonlarda iyice köşeye sıkışan terör örgütünün imdadına 'li Lezgin Botan koştu. hesabından Türk halkına ve askerine skandal ifadeler kullanan Botan için, sosyal medya kullanıcıları savcılığı göreve çağırdı.

'li Lezgin Botan, hesabından 'nin teröristlere yönelik düzenlediği 'na skandal sözler sarf etti. Batı ve medyasıyla aynı dili kullanan Botan sözde 'Türkiye'yi Kürtleri katletmekle' suçladı.

HDP'li Lezgin Botan'ın 'Vatan senin değil,Orta Asyalı işgalci,istilacı devşirme göçmen. Kürtleri katletmek için ülkeyi çoktan Amerika, 'ya sattınız. Siz Kürtleri katlederken, ülkeniz emperyalist pazarda lime lime edilecektir. Size düşen açlık, yoksulluk, işsizlik ve it gibi gebermektir. Hayırlı olsun!' şeklindeki skandal açıklamalarına, sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki geldi. Vatandaşlar, HDP'li Botan'ın Türk askerine ve halkına ağır hakaretler ettiği tweetleri için savcılığın derhal harekete geçmesi gerektiğini yazdı. İşte HDP'li Botan'ın birbirinden skandal o tweetleri...

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