Barış Pınarı Harekatı'nda M4 Karayolunda kontrol sağlandı
Giriş Tarihi: 13.10.2019 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı'nda M-4 karayolunun kontrol altına alındığını açıkladı. Bakanlık, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı." şeklinde bir açıklama yaptı.
Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı." ifadelerine yer verildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Hulusi Akar yaralıları ziyaret etti
- Akçakale'de Türk bayraklarıyla sevinç gösterisi
- "Terör örgütünü NATO'ya aldınız da benim haberim mi yok! "
- HDP'li Lezgin Botan'dan Türk halkına ve askerine ağır hakaretler
- Türkmenler Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi
- Pentagon'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
- Erdoğan: Terör devletinin kurulmasına izin vermeyeceğiz
- 24 terörist teslim oldu
- Tel Abyad'ın batısı kontrol altına alındı
- Tel Abyad'da kontrol sağlandı
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Trump'tan yeni "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması
- "YPG/PKK kampta yangın çıkartarak DEAŞ’lı teröristlerin kaçmasını sağladı"
- Barış Pınarı Harekatı'nda 'fosfor bombası kullanıldı' dezenformasyonu
- KKTC Başbakanı Tatar'dan Barış Pınarı açıklaması: "Allah Mehmetçiğimizi korusun" |Video
- Hakkari'de 5 bölge 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
- 'Barış Pınarı' harekatına karşı propaganda yapan HDP'liler adliyede |Video
- Suriye Milli Ordusu'ndan Başkan Erdoğan ve Türk halkına teşekkür
- İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde flaş operasyon
- Başkan Erdoğan'dan şampiyon İbrahim Çolak'a kutlama
- İmran Han'dan kritik adım! Suudi Arabistan ve İran arasında ara bulucu olacak
- THY bu alanda da lider! Bir yılda 100 ton atığı dönüştürdü
- MPT-76'ya uyumlu yerli bomba atarlar AK40-GL TSK hizmetinde