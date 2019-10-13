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Barış Pınarı Harekatı'nda M4 Karayolunda kontrol sağlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.10.2019 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019
M4 KARAYOLUNDA KONTROL SAĞLANDI

Barış Pınarı Harekatı'nda M-4 karayolunun kontrol altına alındığını açıkladı. Bakanlık, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı." şeklinde bir açıklama yaptı.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı." ifadelerine yer verildi.

Barış Pınarı Harekatı'nda M4 Karayolunda kontrol sağlandı BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA M4 KARAYOLUNDA KONTROL SAĞLANDI

Son dakika: Tel Abyad'ın batısı kontrol altına alındı SON DAKİKA: TEL ABYAD'IN BATISI KONTROL ALTINA ALINDI

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