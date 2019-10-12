YPG'nin Suruç'a saldırısında sivil şehit sayısı 3'e yükseldi
Terör örgütü YPG/PKK'nın dün Suruç'taki sivillere yönelik olarak düzenlediği havan mermili hain saldırıda can kaybı arttı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden Suruç'taki sivillere yönelik havan mermili saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
ŞEHİT DÜŞTÜ
Terör örgütünün Suruç ilçesine havanlı saldırısında yaralananlardan İsmail Taşkın, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taşkın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
DÜN SALDIRIMIŞLARDI
Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden, dün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.
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