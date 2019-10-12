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YPG'nin Suruç'a saldırısında sivil şehit sayısı 3'e yükseldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
ALÇAK SALDIRIDAN BİR ACI HABER DAHA

Terör örgütü /'nın dün Suruç'taki sivillere yönelik olarak düzenlediği havan mermili hain saldırıda can kaybı arttı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Terör örgütü /'nın 'de işgali altındaki bölgelerden Suruç'taki sivillere yönelik havan mermili saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Suruç'tan acı haber! Teröristlerin hain saldırısında 2 sivil şehit oldu |Video SURUÇ'TAN ACI HABER! TERÖRİSTLERİN HAİN SALDIRISINDA 2 SİVİL ŞEHİT OLDU |VİDEO

ŞEHİT DÜŞTÜ

Terör örgütünün Suruç ilçesine havanlı saldırısında yaralananlardan İsmail Taşkın, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taşkın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Suruç'tan acı haber! 2 sivil şehit oldu SURUÇ'TAN ACI HABER! 2 SİVİL ŞEHİT OLDU

DÜN SALDIRIMIŞLARDI

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden, dün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Akçakale'de havan saldırısında şehit olan sivillere veda AKÇAKALE'DE HAVAN SALDIRISINDA ŞEHİT OLAN SİVİLLERE VEDA
Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi HAVAN ATIŞI YAPAN TERÖRİSTLERİN VURULMA ANI GÖRÜNTÜLENDİ
Son dakika: Nusayin ve Akçakale'de havan saldırısı! Şehitlerimiz var SON DAKİKA: NUSAYİN VE AKÇAKALE'DE HAVAN SALDIRISI! ŞEHİTLERİMİZ VAR

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