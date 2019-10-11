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Akçakale'de havan saldırısında şehit olan sivillere veda

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
SİVİL ŞEHİTLERE VEDA! EN ACI KARE

Dün terör örgütü /'nin düzenlediği havan saldırısında Akçakale'de şehit olan 9 aylık bebek ve Güneş için tören düzenlendi.

'nin, sınırlarındaki terörün kökünü kazımak için başlatığı Barış Pınarı harekatı başarıyla devam ederken terör örgütü / dün Akçakale'ye havan saldırısı gerçekleştirdi. Kalleş saldırıda 9 aylık bebek ve 31 yaşındaki Güneş şehit oldu.

Bu hain saldırının ardında tespit edilen terör hedeflerini ateş altına alırken Akçakale şehit düşen 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Vergi için tören düzenlendi.

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SİVİLLER HEDEF ALINDI

ve Mardin'in sınır ilçelerine terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda, aralarında 9 aylık bebeğin de bulunduğu 5'i çocuk 7 sivil şehit oldu. Saldırılarda toplam 85 kişi de yaralandı.

AKÇAKALE'DE 2 ŞEHİT

Akçakale'ye düzenlenen saldırılarda uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memuru Cihan Güneş yaşamını yitirdi. Hayatının henüz başında yaşamını yitiren küçük Muhammed'in fotoğrafı, yürekleri dağladı.

CEYLANPINAR'DA 2 ŞEHİT
Ceylanpınar ilçesinde ise 11 yaşındaki Elif Terim, sokakta oynadığı sırada teröristlerin hedefi oldu. Sokakta bulunduğu sırada atılan mühimmatın patlaması sonucu göğsüne isabet eden şarapnel parçası nedeniyle yaralanan Elif, kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Şanlıurfa Valililği'nin son açıklamasına göre yaralı bir çocuğun daha şehit olması sonucu terör örgütü YPG/PKK'nın hain saldırılarında 7 kişi şehit oldu, 68 kişi de yaralandı.

NUSAYBİN'DE 3 ŞEHİT
Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivil yerleşim yerlerine havan mermileriyle yapılan saldırılarda da Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) hayatını kaybetti.

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