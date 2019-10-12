Suriye Milli Ordusu askerleri stratejik M4 kara yoluna ulaştı
Gelen son dakika haberine göre; Barış Pınarı Harekatı'nda, Suriye Milli Ordusu askerleri Münbiç'ten Kamışlı'ya uzanan stratejik M4 kara yoluna ulaştı.
Türkiye'nin Suriye'nin güneyinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek ve bölgeyi tekrar huzura ve barışa kavuşturmak için başlatığı Barış Pınarı Harekatı 4. gününde başarıyla devam ediyor. Harekatın 4. gününde 415 terörist etkisiz hale getirilirken 14 köyde terörden arındırıldı.
Tel Abyad ve Rasulayn'dan hedefe doğru ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu stratejik nokta olan M4 kara yoluna ulaştı. Münbiç'ten Kamışlı'ya kadar uzanan stratejik M4 kara yolu teröristlerin ikmal hattı olarak kullandığı bir nokta ve buranın ele geçirilmesi oldukça önemli...
M4 KARA YOLUNA ULAŞTI
Harekat'ın 4. gününde SMO askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle güneyde daha derin bölgelere ilerlemeyi başardı. SMO askerleri, harekatın en stratejik hedeflerinden biri olan M4 kara yoluna ulaştı.
STRATEJİK KARA YOLU BAĞLANTISINI SAĞLIYOR
M4 kara yolu, terör örgütü YPG/PKK'nın Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç'ten, Suriye-Türkiye-Irak sınırı üçgenindeki Kamışlı ilçesine kadar uzanarak stratejik kara yolu bağlantısını sağlıyor.
Halep-Haseke yolu olarak da bilinen M4, Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta. YPG/PKK, söz konusu kara yolunu, lojistik ve ticari faaliyetleri için kullanıyor.
BIRAKIP KAÇTILAR
Teröristlerin sığınak ve tünel hazırlayarak, hem sızma girişimi hem de kaçış yolları planladığı köylerde PKK/YPG'li teröristlerin silah ve kamuflajlarını bırakarak kaçtığı ortaya çıktı. Harekatta 415 terörist etkisiz hale getirildi. Bunun yanı sıra teslim olan ve yaralı ele geçirilen teröristlerin de bulunduğu belirtildi.
6 SMO ASKERİ ŞEHİT
TSK ile ortak hareket eden Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Dedat Köyü'nde arama tarama çalışmaları yaparken gizlenen YPG/PKK'lılar tarafından pusuya düşürüldü. Çıkan çatışmada 6 SMO savaşçısı şehit oldu, 3 SMO savaşçısı yaralandı. Daha sonra Milli Ordu birlikleri köyü teröristlerden kurtardı.
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