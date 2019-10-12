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Suriye Milli Ordusu askerleri stratejik M4 kara yoluna ulaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
STRATEJİK NOKTAYA ULAŞILDI!

Gelen son dakika haberine göre; Barış Pınarı Harekatı'nda, Suriye Milli askerleri 'ten Kamışlı'ya uzanan stratejik kara yoluna ulaştı.

Türkiye'nin Suriye'nin güneyinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek ve bölgeyi tekrar huzura ve barışa kavuşturmak için başlatığı Barış Pınarı Harekatı 4. gününde başarıyla devam ediyor. Harekatın 4. gününde 415 terörist etkisiz hale getirilirken 14 köyde terörden arındırıldı.

Tel Abyad ve Rasulayn'dan hedefe doğru ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli stratejik nokta olan kara yoluna ulaştı. 'ten Kamışlı'ya kadar uzanan stratejik M4 kara yolu teröristlerin ikmal hattı olarak kullandığı bir nokta ve buranın ele geçirilmesi oldukça önemli...

Barış Pınarı harekatından flaş gelişme SMO stratejik noktaya ulaştı |Video BARIŞ PINARI HAREKATINDAN FLAŞ GELİŞME SMO STRATEJİK NOKTAYA ULAŞTI |VİDEO

M4 KARA YOLUNA ULAŞTI

Harekat'ın 4. gününde SMO askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle güneyde daha derin bölgelere ilerlemeyi başardı. SMO askerleri, harekatın en stratejik hedeflerinden biri olan M4 kara yoluna ulaştı.

STRATEJİK KARA YOLU BAĞLANTISINI SAĞLIYOR

M4 kara yolu, terör örgütü YPG/PKK'nın Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç'ten, Suriye-Türkiye-Irak sınırı üçgenindeki Kamışlı ilçesine kadar uzanarak stratejik kara yolu bağlantısını sağlıyor.

Suriye Milli Ordusu askerleri stratejik M4 kara yoluna ulaştı SURİYE MİLLİ ORDUSU ASKERLERİ STRATEJİK M4 KARA YOLUNA ULAŞTI LOJİSTİK VE TİCARİ FAALİYETLERİ İÇİN KULLANIYOR

Halep-Haseke yolu olarak da bilinen M4, Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta. YPG/PKK, söz konusu kara yolunu, lojistik ve ticari faaliyetleri için kullanıyor.

BIRAKIP KAÇTILAR

Teröristlerin sığınak ve tünel hazırlayarak, hem sızma girişimi hem de kaçış yolları planladığı köylerde PKK/YPG'li teröristlerin silah ve kamuflajlarını bırakarak kaçtığı ortaya çıktı. Harekatta 415 terörist etkisiz hale getirildi. Bunun yanı sıra teslim olan ve yaralı ele geçirilen teröristlerin de bulunduğu belirtildi.

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda toplam 415 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA TOPLAM 415 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

6 SMO ASKERİ ŞEHİT

TSK ile ortak hareket eden Suriye Geçici Hükümetine bağlı (SMO) Dedat Köyü'nde arama tarama çalışmaları yaparken gizlenen YPG/PKK'lılar tarafından pusuya düşürüldü. Çıkan çatışmada 6 SMO savaşçısı şehit oldu, 3 SMO savaşçısı yaralandı. Daha sonra Milli Ordu birlikleri köyü teröristlerden kurtardı.

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