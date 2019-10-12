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Son dakika: Ege Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.10.2019
EGE DENİZİ'NDE KORKUTAN DEPREM!

Son dakika haberine göre; ’nde bu sabah saatlerinde oldu. Meydana gelen depremin şiddeti 3.1 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Vatandaşlar panik yaşarken depremin 9 km derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

'de saat 07.23 sıralarında 3.1 büyüklüğünde meydana geldi. Kandilli depremin 9 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

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