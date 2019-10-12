Son dakika: Ege Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem!
Giriş Tarihi: 12.10.2019
Son dakika haberine göre; Ege Denizi’nde bu sabah saatlerinde deprem oldu. Meydana gelen depremin şiddeti 3.1 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Vatandaşlar panik yaşarken depremin 9 km derinliğinde meydana geldiği açıklandı.
Ege Denizi'de saat 07.23 sıralarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli depremin 9 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
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