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Öğrencilerden anlamlı destek! Odalarının ışıklarını açık bırakarak "Barış Pınarı" yazdılar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI DESTEK!

'ta Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrenciler, 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Harekatı'na destek amacıyla yurtlardaki odaların ışıklarıyla "Barış Pınarı" yazısı oluşturup Fetih suresini okudu.

Latife Hanım Kız düzenlenen etkinliğe katılan Valisi Funda Kocabıyık öğrencilerle sohbet etti.

Kocabıyık, yaptığı konuşmada operasyon sırasında şehit olan vatandaşlara ve askerlere Allah'tan rahmet diledi.

FETİH SURESİ OKUNDU

'nin sınır güvenliğini sağlamanın esas amaç olduğunu belirten Vali Kocabıyık, şunları kaydetti:

"Kadim bir medeniyetin ve kültürün mensupları, tarihin her döneminde mazlum milletlerin hamisi olarak zalimliğin ve kötülüğün karşısında kalkan olmuş bir milletiz. İnşallah, Harekatı ile de sınırımızdaki ve onun uzantısı olan / terör gruplarının başlarını ezeceğiz. Bu operasyon bir kez daha göstermiştir ki tarihimizden bize miras kalan 'ordu millet' anlayışı devam etmektedir. Operasyonun yapılacağının duyulmasından itibaren bu zamana kadar geçen sürede milletimiz her zaman ordumuzun yanında onun en büyük destekçisi olarak dualarını ondan esirgememektedir."

Kocabıyık'ın konuşmasının ardından öğrencilerle Fetih suresini okudu.

Mehmet Hacım Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri de odalarının ışıklarının bazılarını açarak "Barış Pınarı" yazısını oluşturdu, Türk bayrağı açtı ve Fetih suresi okudu.

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