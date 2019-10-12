Başkan Erdoğan: 9 aylık Muhammed'in kanını yerde bırakmayacağız
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, 9 aylık Muhammed'in ailesine, "Rabb'im sabrımızı arttırsın ama o yavrumuzun kanını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, YPG/PKK'lı teröristlerce Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit olan 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle telefonda görüşerek, "Rabb'im sabrımızı artırsın ama o yavrumuzun kanını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Şu anda hızlı bir şekilde buna devam ediyoruz." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akçakale'deki ziyaretlerinin ardından gittiği Şanlıurfa Valiliği'nde, YPG/PKK'lı teröristlerce ilçeye düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit olan 9 aylık Suriyeli Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü.
Soylu, başsağlığı dilediği aileyi telefonla aradığı Başkan Erdoğan ile konuşturdu.
Başkan Erdoğan, Muhammed Hani ve eşi Fatina'ya sabır diledi.
Arapça ailenin hatırını soran Erdoğan, "Çok mahzunuz, çok üzgünüz başınız sağolsun diyorum. Rabb'im sabrımızı artırsın ama o yavrumuzun kanını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Şu anda hızlı bir şekilde buna devam ediyoruz." dedi.
Aile de teşekkür ettikleri Erdoğan'a, "Allah seni korusun." dedi.
İSMİ YAŞATILACAK
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aileye, Barış Pınarı Harekatı'nın ilk şehidinin 9 aylık Muhammed Omar olduğunu söyledi.
Ailenin yaralı olan "Hale" ve "Yasmin" isimli kızlarının sağlık durumunu soran Soylu, "Herkes elinden geleni yapıyor, doktorlar da elinden geleni yapıyor. Biz sizinle birlikteyiz. Sayın Valimiz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hepimiz sizinle birlikteyiz. Cumhurbaşkanımıza çocuğunuzun şehadet haberini ben verdim, çok üzüldü. Allah sabır versin inşallah. Allah bizi hem insanlığa hem İslam alemine mahcup etmesin." dedi.
Bakan Soylu, ailenin yaralı çocukları için gereken her şeyin yapılmasını istedi.
Soylu ayrıca, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'e Muhammed bebeğin isminin yaşatılması için talimat verdi.
Bakan Soylu'ya, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Zemzem Gülender Açanal, İbrahim Yıldız, MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül eşlik etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Bu Arap dünyasına ihanet etmektir
- Domuz eti çıkan Gurme Gıda hangi ürünleri satıyor? Gurme Gıda ürünleri nelerdir?
- Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 459 oldu
- Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi: İşte domuz ve at eti çıkan ürünler listesi!
- Komandolar Resulayn'da! İşte fotoğraflar...
- Yüz nakli olan Recep Sert, silahlı saldırıdan gözaltına alındı
- Vatandaşa domuz eti yediren firmaların listesi açıklandı
- At eti ve tek tırnaklı kullanan firmalar nelerdir?
- Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik
- Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruldu
- Kim Milyoner Olmak İster 836. bölüm canlı izle! – ATV
- At eti ve tek tırnaklı kullanan firmalar nelerdir? İşte at eti kullanan firmalar listesi!
- Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi: İşte domuz ve at eti çıkan ürünler listesi!
- Domuz eti çıkan Gurme Gıda hangi ürünleri satıyor? Gurme Gıda ürünleri nelerdir?
- Hamza Tümeni birliklerinden sivillere mesaj: Afrin'de olduğu gibi sizi kurtaracağız |Video
- Domuz eti çıkan firmalar hangileri? Gurme Sucuk sahibi kimdir? Gurme Gıda kimin?
- Buket Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Buket Aydın eşi kimdir?
- Kültür Bakanlığı başvuru sonuçları açıklandı mı? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman?
- Bankalardan indirim kararı… Konut kredisi faiz oranları ne kadar? En uygun konut kredisi yüzde kaç?
- Son dakika: Mehmetçiği karşısında gören teröristler ABD zırhlılarını bırakıp kaçtı! İşte o görüntüler |Video
- Azez şehidi Yunus Mermer'in ailesine yolladığı son görüntü yürekleri dağladı |Video
- Son dakika: Akçakale'deki basın mensuplarına havan saldırısı düzenlendi! Saldırı sonrası panik kamerada