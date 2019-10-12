Vatandaşa domuz eti yediren firmaların listesi açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı kontroller sonrası vatandaşa domuz eti yediren firmalar tek tek deşifre edildi. İsimleri açıklanan firmalar arasında ünlü GURME et ürünleri firması ön plana çıkarken, domuz eti içeren Gurme ürünlerini satan marketler arasında Migros da yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan hileli gıdalar listesinin ardından Bakanlık taklit gıdalar ile ilgili yeni bir laboratuvar çalışması başlattı. Bu çalışma ile birlikte, 2012 yılından bu yana tespit edilen 1238 firmaya ait 2 binin üzerinde üründe tağşiş ya da taklit yapıldığı ortaya çıktı. Bakanlık tarafından yapılan titiz çalışmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı ve hileli ürünler listesi yayınlandı. Listede en çok dikkat çeken ürünler arasında domuz etinden üretilmiş sucuk, köfte harcı ve salam yer alıyor.

BÜYÜK ZİNCİR MARKETLERDE DE SATIŞTA

Türkiye'de birçok şubesi olan marketlerde de satılan bu ürünleri üreten firmaların faaliyet gösterdikleri yerler ile birlikte isimleri açıklanan firmalar arasında ünlü GURME et ürünleri firması ön plana çıkarken, domuz eti içeren Gurme ürünlerini satan marketler arasında Migros da yer alıyor. Migros'ta Gurme et ürünlerinin (sucuk, salam) kampanyasının yapılması nedeniyle çok sayıda şikayette bulunulduğu öğrenildi.



DOMUZ ETİ ÇIKAN FİRMALAR HANGİLERİ?





Almila Cafe - Meral AKBAŞOĞLU/ Cumhuriyet Mahallesi M. Ülgen Sokak No:27/B Kuşadası/AYDIN





Çorbacı Yiğit Ege Dinlenme Tesisleri - Harika ULUK/ Örnekköy Mahallesi Örnekköy Sokak No:201 Alaşehir/MANİSA





En-Sel Gıda Maddeleri Pazarlama Dış Tic. Ltd. Şti./ Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı No:53 Çorlu/TEKİRDAĞ





Gurme Gıda San. Tic. Ltd. Şti./ Çayırova/KOCAELİ



GURME GIDA HANGİ ÜRÜNLERİ SATIYOR?

Domuz eti sattığı tespit edilen Gurme isimli firma birçok farklı türde ürün satışı yapıyor. Firmanın sattığı ürünler arasında sucuk, sosis, jambon, salam, kavurma, pastırma ve köfte grubu ürünleri bulunuyor. Toplu tüketim için de dana eti, kuzu eti ve dondurulmuş ürünler de bulunuyor.

Firma hem paket halinde döner satıyor hem de dönerci dükkanları için döner üretiyor.







GURME GIDA SAHİBİ KİMDİR?

Peki Gurme Gıda kimin? Gurme Sucuk sahibi kimdir?

Gurme Gida San. Tic. Ltd. Şti.'nin sahibi İlko Köse'dir.

GURME SUCUK NEREDE ÜRETİLİYOR?

Gurme Gıda'nın fabrikası Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunmaktadır. Firmanın İstanbul Genel Müdürlüğü Bayrampaşa'da yer alırken bir de Antalya Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır.