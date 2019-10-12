Rezidanstaki feci olayla ilgili flaş gelişme! Her satırı korkunç...

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan 14 katlı bir rezidansın 9'uncu katından düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Ebru Erdem'le ilgili soruşturma tamamlandı. Genç kızın ölümüne yol açtığı vurgulanan Serdar Taş için müebbet istendi.

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan 14 katlı bir rezidanstan atlayarak ya da atılarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Ebru Erdem hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sona erdi.