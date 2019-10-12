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Rezidanstaki feci olayla ilgili flaş gelişme! Her satırı korkunç...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2019
HER SATIRI KORKUNÇ! UYUŞTURUCU İÇİRDİ PENCEREDEN ATTI...

'de bulunan 14 katlı bir rezidansın 9'uncu katından düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Ebru Erdem'le ilgili soruşturma tamamlandı. Genç kızın ölümüne yol açtığı vurgulanan Serdar Taş için müebbet istendi.

'de bulunan 14 katlı bir rezidanstan atlayarak ya da atılarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Ebru Erdem hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sona erdi.

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Doğrucu Mehmet Doğrucu Mehmet

Ne işi var 17 yaşındaki kızın tanımadığı adamla. Ana babaya asi, mutluluğu sokakta verirler iste

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cevapla 12.10.2019 13:08
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