PKK/YPG Kamışlı'dan saldırdı! Teröristler gazetecileri hedef aldı
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından panik içerisinde hareket eden ve dün sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG bugün de gazetecilerin olduğu oteli hedef aldı. Gazetecilerin olduğu bölgeye dakikalar sonra bir saldırı daha gerçekleşti.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi. Olayda 2 gazeteci hafif yaralandı. Aralarında yabancıların da olduğu gazetecilerin saldırı sonrası mevzi alarak görevlerine devam ettiği görüldü.
DAKİKALAR SONRA İKİNCİ SALDIRI
İlk saldırıdan dakikalar sorna bölge gazeteciler son durumu aktarırken PKK/YPG'li teröristler Kamışlı'dan görevini yapmaya çalışan muhabirlerin olduğu oteli ikinci kez hedef aldı ve ateş açtı. Yaşanan ikinci saldırıdan sonra güvenlik güçleri otelin olduğu bölgeye gelerek tedbir aldı ve gazetecilerin olduğu oteli boşalttı.
KESKİN NİŞANCI SALDIRISI
Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü gününde Nusaybin ilçesinden Kamışlı'da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından saldırı düzenlendi.
SAĞLIK EKİPLERİ ANINDA MÜDAHALE ETTİ
Terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından düzenlenen saldırı sonucu 2 basın mensubu hafif yaralandı. Yaralı gazeteciler, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.
KAMIŞLI'DAKİ TERÖR HEDEFLERİ VURULUYOR
Suriye'nin Kamışlı kentindeki teröristler tarafından Mardin'in Nusaybin ilçesine yapılan havan saldırılarının ardından Türkiye tarafından topçu atışları ile karşılık verildi. Yoğun havan saldırıları ve çatışmalar devam ediyor. 20'ye yakın havan atışı yapıldı. Özellikle sınır tarafında bulunan teröristlerin kontrol noktaları Türk topçusu tarafından vuruluyor.
kalan karakter 1000
Gotleri sıkıştı şimdi gazeteci lere saldırıyorlar.cevapla 11.10.2019 13:48
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