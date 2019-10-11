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PKK/YPG Kamışlı'dan saldırdı! Teröristler gazetecileri hedef aldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
ALÇAK SALDIRI! TERÖRİSTLER GAZETECİLERİ HEDEF ALDI

'nın başlamasının ardından panik içerisinde hareket eden ve dün sivilleri hedef alan terör örgütü / bugün de gazetecilerin olduğu oteli hedef aldı. Gazetecilerin olduğu bölgeye dakikalar sonra bir saldırı daha gerçekleşti.

'in ilçesinde 'nı takip eden gazetecilere tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi. Olayda 2 gazeteci hafif yaralandı. Aralarında yabancıların da olduğu gazetecilerin saldırı sonrası mevzi alarak görevlerine devam ettiği görüldü.

Nusaybin'de bulunan gazetecilere YPG/PKK'dan ikinci saldırı NUSAYBİN'DE BULUNAN GAZETECİLERE YPG/PKK'DAN İKİNCİ SALDIRI

DAKİKALAR SONRA İKİNCİ SALDIRI

İlk saldırıdan dakikalar sorna bölge gazeteciler son durumu aktarırken /'li teröristler Kamışlı'dan görevini yapmaya çalışan muhabirlerin olduğu oteli ikinci kez hedef aldı ve ateş açtı. Yaşanan ikinci saldırıdan sonra güvenlik güçleri otelin olduğu bölgeye gelerek tedbir aldı ve gazetecilerin olduğu oteli boşalttı.

Son dakika: Terör örgütü YPG Nusaybin’de gazetecilere saldırdı SON DAKİKA: TERÖR ÖRGÜTÜ YPG NUSAYBİN’DE GAZETECİLERE SALDIRDI

KESKİN NİŞANCI SALDIRISI

Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü gününde Nusaybin ilçesinden Kamışlı'da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından saldırı düzenlendi.

Son dakika: YPG’li teröristlerin saldırı anını gazeteciler anlattı SON DAKİKA: YPG’Lİ TERÖRİSTLERİN SALDIRI ANINI GAZETECİLER ANLATTI

SAĞLIK EKİPLERİ ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından düzenlenen saldırı sonucu 2 basın mensubu hafif yaralandı. Yaralı gazeteciler, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

KAMIŞLI'DAKİ TERÖR HEDEFLERİ VURULUYOR

Suriye'nin Kamışlı kentindeki teröristler tarafından Mardin'in Nusaybin ilçesine yapılan havan saldırılarının ardından Türkiye tarafından topçu atışları ile karşılık verildi. Yoğun havan saldırıları ve çatışmalar devam ediyor. 20'ye yakın havan atışı yapıldı. Özellikle sınır tarafında bulunan teröristlerin kontrol noktaları Türk topçusu tarafından vuruluyor.

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MURAT MURAT

Gotleri sıkıştı şimdi gazeteci lere saldırıyorlar.

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cevapla 11.10.2019 13:48
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