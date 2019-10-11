11 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Bakan Süleyman Soylu'dan flaş mesajlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
BAKAN SÜLEYMAN SOYLU'DAN FLAŞ MESAJLAR

İçişleri Bakanı , Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı Pilot ve Teknisyen Temel Kursları Mezuniyet Töreni'nde konuştu.Soylu, "Dünya bize cevap versin sivilleri vuran kimmiş. Türkiye'ye atılan havan mermileri bize egemen devletten mi atıldı? Biz terörle mücadele ettiğimizi söylüyoruz onlar hayır diyorlar o zaman o havanın başında kim vardı? Bunların terörist olduğunu kabul etmiyorsanız. Bu havanları kim attı?" dedi. Soylu, "Şu ana kadar sosyal medyada 'na hakaret eden, ülkemize işgalci nitelemesi yapanlarla ilgili 500'e yakın kişiye işlem yaptık, 121'ini gözaltına aldık'' bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanı , Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı Pilot ve Teknisyen Temel Kursları Mezuniyet Töreni'ne konuştu.

'na ilişkin flaş mesajlar veren Soylu, "PKK/YPG ve DEAŞ talimatları aynı yerden alıyor. Bizi, DEAŞ'ı gösterip PKK'ya razı etmeye çalışıyorlar. Hiç zahmet etmeyin, bir terör örgütünü başka bir terör örgütü üzerinden meşrulaştırmanıza fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Son dakika: Süleyman Soylu'dan flaş 'Barış Pınarı' açıklaması: Dünya bize cevap versin... |Video SON DAKİKA: SÜLEYMAN SOYLU'DAN FLAŞ 'BARIŞ PINARI' AÇIKLAMASI: DÜNYA BİZE CEVAP VERSİN... |VİDEO

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

SOYLU'DAN DÜNYAYA KRİTİK SORU: SİVİLLERİ VURAN KİM?

Ne dediler? Efendim Türkiye sivilleri vuracakmış. Dünyaya sesleniyorum. Dün Akçakale'de sivilleri kimin vurduğunu gördük. Barış Pınarı operasyonunun ilk şehidi 9 aylık Suriyeli bebeğimiz oldu. İnancımız odur ki maalesef denizden o minnacık cesediyle karaya vuran Aylan bebek ile hep beraber cennette arkadaş oldular. Dünya bize cevap versin. Sivilleri vuran kimmiş? Ben buradan bir başka soru daha sormak istiyorum. Hem içeride, hem dünyada kafası karışıklara sormak isterim. Türkiye'ye atılan havan mermileri egemen devletten mi atıldı? Biz terörle mücadele ettiğimizi söylüyoruz. Onlar hayır diyorlar. O zaman kim bunlar? O havan mermisinin başında kim vardı? Bize onu söylesinler.

Zor bir soru sormuyorum. Bana bir isim söylesinler. Her zaman yaptığı gibi susarlar. Biz görevden aldığımız belediye binalarında roketatarlar bulduk.

"BİZ ARTIK BU KINAMALARI DA, ÇAĞRILARI DA DUYMAZDAN GELİR OLDUK"

Avrupa'dan PKK'ya akan milyon dolarları görünce, hibe edilen 30 bin TIR silahı görünce 60-70 yıl bu coğrafyayı kana bulamak için yapılanlara görünce Filistin'deki zulmü, DEAŞ'ı PKK'yı nasıl kurduklarını görünce, PKK yatırımcılarının iştahını görünce, üç tane göçmen kapısına geldiğinde nasıl canavar kesildiğini, o insanları nasıl ölüme terk ettiğini görünce, kimse kusura bakmasın biz artık bu kınamaları da, çağrıları da duymazdan gelir olduk. Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, kendimiz kesmeye de devam ederiz Allah'ın izniyle.

"DÜN AVRUPALILAR GELMİŞTİ ONLARA DA SÖYLEDİM"

Aslan gibi kahraman, yetenekli, eğitimli bu üniformaya aşık adamlar ve onların arkasından ayetel kürsileri okuyan, fetih surelerini okuyan; "Allah'ım evlatlarımızın burnunu kanatma" diyen analara, kahraman milletimize, o güçlü ailelere güvendik ve yola çıktık.

Neymiş, PKK PYD ile mücadele edersek bizi DEAŞ'tan kim koruyacakmış. Bunu burada söyleyeyim. DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele edip, dünya teröristlere bunu havale etmeye çalışırken kendi evlatlarıyla bunu sağlayan ve orada Suriye'de gerçekleştirenlerle sağlayan bizim kahraman ordumuzdan başkası değildir.

Dün Avrupalılar gelmişti onlara da söyledim. Hanginiz DEAŞ ile mücadele ettiniz? Etmediniz.



"121 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

Şu ana kadar sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na hakaret eden, ülkemize işgalci nitelemesi yapanlarla ilgili 500'e yakın kişiye işlem yaptık, 121'ini gözaltına aldık

PKK/YPG ve DEAŞ talimatları aynı yerden alıyor.

Bizi, DEAŞ'ı gösterip PKK'ya razı etmeye çalışıyorlar. Hiç zahmet etmeyin, bir terör örgütünü başka bir terör örgütü üzerinden meşrulaştırmanıza fırsat vermeyeceğiz.

Bakan Soylu'dan 'Barış Pınarı' açıklaması: 500'e yakın kişi... |Video BAKAN SOYLU'DAN 'BARIŞ PINARI' AÇIKLAMASI: 500'E YAKIN KİŞİ... |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)
NuR76 NuR76

Helal olsun cok güzel konustun süleyman söylu

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 11.10.2019 18:49
O.Sarıtoprak O.Sarıtoprak

Barış Pınarı Harekatımızı yalan dolanlarla aleyhimize kullanmak isteyen iftiracı ülkelerin ortya çıkacağı zaten bilinen birşeydi. İnşaallah gün gelecek belalarını bulacaklar. Fakat işgalci diyecek kadar alçaklaşan içimizdeki bazı mihraklarlar var ya, ya onlara ne demeli. Gidin o zaman o teröristlerin safına katılın da işgalden kurtulmalarına yardım edin. Biz de leşleri temizlemeye devam Allahın izniyle. Zaten sizin gibiler Türk de olamaz müslüman da.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 11.10.2019 16:28
Miroğlu Miroğlu

Iki yüzlü AB . Daha dün Münih de teröristlerle elele Türkiyeyi Protesto Ediyordunuz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 11.10.2019 16:06
INTIKAM INTIKAM

Rusya, Iran, Esad (gercek soyadi CANAVAR hatirlayin) teror rejimi, ABD, AB, vallahi hepsi suphelidir, bunlara misliyle haddini bildirin AKDENIZDE! ve KARADENIZDE!

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 11.10.2019 15:45
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN