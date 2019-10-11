Son dakika: Bakan Süleyman Soylu'dan flaş mesajlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı Pilot ve Teknisyen Temel Kursları Mezuniyet Töreni'nde konuştu.Soylu, "Dünya bize cevap versin sivilleri vuran kimmiş. Türkiye'ye atılan havan mermileri bize egemen devletten mi atıldı? Biz terörle mücadele ettiğimizi söylüyoruz onlar hayır diyorlar o zaman o havanın başında kim vardı? Bunların terörist olduğunu kabul etmiyorsanız. Bu havanları kim attı?" dedi. Soylu, "Şu ana kadar sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na hakaret eden, ülkemize işgalci nitelemesi yapanlarla ilgili 500'e yakın kişiye işlem yaptık, 121'ini gözaltına aldık'' bilgisini paylaştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı Pilot ve Teknisyen Temel Kursları Mezuniyet Töreni'ne konuştu.
Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin flaş mesajlar veren Soylu, "PKK/YPG ve DEAŞ talimatları aynı yerden alıyor. Bizi, DEAŞ'ı gösterip PKK'ya razı etmeye çalışıyorlar. Hiç zahmet etmeyin, bir terör örgütünü başka bir terör örgütü üzerinden meşrulaştırmanıza fırsat vermeyeceğiz." dedi.
Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
SOYLU'DAN DÜNYAYA KRİTİK SORU: SİVİLLERİ VURAN KİM?
Ne dediler? Efendim Türkiye sivilleri vuracakmış. Dünyaya sesleniyorum. Dün Akçakale'de sivilleri kimin vurduğunu gördük. Barış Pınarı operasyonunun ilk şehidi 9 aylık Suriyeli bebeğimiz oldu. İnancımız odur ki maalesef denizden o minnacık cesediyle karaya vuran Aylan bebek ile hep beraber cennette arkadaş oldular. Dünya bize cevap versin. Sivilleri vuran kimmiş? Ben buradan bir başka soru daha sormak istiyorum. Hem içeride, hem dünyada kafası karışıklara sormak isterim. Türkiye'ye atılan havan mermileri egemen devletten mi atıldı? Biz terörle mücadele ettiğimizi söylüyoruz. Onlar hayır diyorlar. O zaman kim bunlar? O havan mermisinin başında kim vardı? Bize onu söylesinler.
Zor bir soru sormuyorum. Bana bir isim söylesinler. Her zaman yaptığı gibi susarlar. Biz görevden aldığımız belediye binalarında roketatarlar bulduk.
"BİZ ARTIK BU KINAMALARI DA, ÇAĞRILARI DA DUYMAZDAN GELİR OLDUK"
Avrupa'dan PKK'ya akan milyon dolarları görünce, hibe edilen 30 bin TIR silahı görünce 60-70 yıl bu coğrafyayı kana bulamak için yapılanlara görünce Filistin'deki zulmü, DEAŞ'ı PKK'yı nasıl kurduklarını görünce, PKK yatırımcılarının iştahını görünce, üç tane göçmen kapısına geldiğinde nasıl canavar kesildiğini, o insanları nasıl ölüme terk ettiğini görünce, kimse kusura bakmasın biz artık bu kınamaları da, çağrıları da duymazdan gelir olduk. Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, kendimiz kesmeye de devam ederiz Allah'ın izniyle.
"DÜN AVRUPALILAR GELMİŞTİ ONLARA DA SÖYLEDİM"
Aslan gibi kahraman, yetenekli, eğitimli bu üniformaya aşık adamlar ve onların arkasından ayetel kürsileri okuyan, fetih surelerini okuyan; "Allah'ım evlatlarımızın burnunu kanatma" diyen analara, kahraman milletimize, o güçlü ailelere güvendik ve yola çıktık.
Neymiş, PKK PYD ile mücadele edersek bizi DEAŞ'tan kim koruyacakmış. Bunu burada söyleyeyim. DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele edip, dünya teröristlere bunu havale etmeye çalışırken kendi evlatlarıyla bunu sağlayan ve orada Suriye'de gerçekleştirenlerle sağlayan bizim kahraman ordumuzdan başkası değildir.
Dün Avrupalılar gelmişti onlara da söyledim. Hanginiz DEAŞ ile mücadele ettiniz? Etmediniz.
"121 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"
Şu ana kadar sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na hakaret eden, ülkemize işgalci nitelemesi yapanlarla ilgili 500'e yakın kişiye işlem yaptık, 121'ini gözaltına aldık
PKK/YPG ve DEAŞ talimatları aynı yerden alıyor.
Bizi, DEAŞ'ı gösterip PKK'ya razı etmeye çalışıyorlar. Hiç zahmet etmeyin, bir terör örgütünü başka bir terör örgütü üzerinden meşrulaştırmanıza fırsat vermeyeceğiz.
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Helal olsun cok güzel konustun süleyman söylucevapla 11.10.2019 18:49
Barış Pınarı Harekatımızı yalan dolanlarla aleyhimize kullanmak isteyen iftiracı ülkelerin ortya çıkacağı zaten bilinen birşeydi. İnşaallah gün gelecek belalarını bulacaklar. Fakat işgalci diyecek kadar alçaklaşan içimizdeki bazı mihraklarlar var ya, ya onlara ne demeli. Gidin o zaman o teröristlerin safına katılın da işgalden kurtulmalarına yardım edin. Biz de leşleri temizlemeye devam Allahın izniyle. Zaten sizin gibiler Türk de olamaz müslüman da.cevapla 11.10.2019 16:28
Iki yüzlü AB . Daha dün Münih de teröristlerle elele Türkiyeyi Protesto Ediyordunuz.cevapla 11.10.2019 16:06
Rusya, Iran, Esad (gercek soyadi CANAVAR hatirlayin) teror rejimi, ABD, AB, vallahi hepsi suphelidir, bunlara misliyle haddini bildirin AKDENIZDE! ve KARADENIZDE!cevapla 11.10.2019 15:45
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