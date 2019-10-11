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Şehit Yunus Mermer kimdir? Yunus Mermer nereli?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019
ŞEHİT YUNUS MERMER KİMDİR? YUNUS MERMER NERELİ?

Azez'e yakın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne () ait üsse havanlı saldırıda şehit olan Yunus Mermer kimdir? Yunus Mermer nereli? Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen 'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi yakınlarındaki TSK üssüne terör örgütü /'nin elinde tuttuğu 'tan havanlı saldırı düzenlendi. Havan mermilerinin isabet ettiği üs bölgesindeki 5 asker yaralandı. Yaralı askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yunus Mermer kimdir? Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer nereli? Aze ilçesi yakınlarındaki üssüne düzenlenen havanlı saldırı sonrası acı bir haber geldi. Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer şehit oldu. Şehit Mermer'in sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında 'Ölüm bize ne uzak, ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm' mesajı paylaştığı görüldü. Şehit Mermer'in cenazesi yarın toprağa verilecek.

YUNUS MERMER KİMDİR?

'nin terör örgütü / işgalindeki bölgesinden, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'e yakın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse havanlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'ın (25) memleketi Konya'daki evine acı haber ulaştı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi yakınlarındaki TSK üssüne terör örgütü PKK/YPG'nin elinde tuttuğu Tel Rıfat'tan havanlı saldırı düzenlendi. Havan mermilerinin isabet ettiği üs bölgesindeki 5 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Kilis'teki hastaneye kaldırıldı. Yaralı askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer, yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü.

Askeri yetkililer, bekar olan şehit Mermer'in Konya'daki ailesine acı haberi vermeye gittiğinde işte olan baba Recep Mermer, komşusu tarafından eve çağrıldı. Bir ziyarette olan anne Necla Mermer de komşusu tarafından eve çağrıldıktan sonra, oğullarının şehit olduğu haberi verildi.

Konya Valiliği, Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in şehit olması ile ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, ''Barış Pınarı Harekatı kapsamında yürütülen operasyonda 11.10.2019 tarihinde saat 07.30 sıralarında Suriye Azez Bölgesi Melkiye Askeri Üs Bölgesi'ne teröristlerce yapılan havan saldırısı neticesinde P. Uzm. Onb. Yunus Mermer şehit olmuştur' 'dedi.

Şehit Mermer'in sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında 'Ölüm bize ne uzak, ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm' mesajını paylaştığı görüldü. Şehit Mermer'in cenazesinin yarın Konya'da defnedilmesi bekleniyor.

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HARPUTLU 23 HARPUTLU 23

Bakınız Şu Yiyitlerimize Nasılda Dağ gibi,Koçumuz İyyidimiz Evlatlarımız, Rabbım Şahadetini kabul buyursun, sen ve senin gibi toprağa düşmüş yavrularımızı Rabbim en yüksek maka ı ala ulaştırsın, Ruhunuz Şad mekenınız Cennet olsun,

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evet0
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cevapla 11.10.2019 21:42
Ercan Ercan

Allah Rahmet eylesin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.10.2019 19:18
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