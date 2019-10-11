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Mardin Valiliği'nden PKK/YPG'nin sivillere saldırısıyla ilgili açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
MARDİN VALİLİĞİ'NDEN PKK/YPG'NİN SİVİLLERE SALDIRISIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Son dakika haberi... Mardin Valiliği'nden, Nusaybin'de /'nin gerçekleştirdiği havan saldırısıyla ilgili açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada, teröristlerce sivillere yönelik düzenlenen saldırıda 8 kişinin şehit olduğu 35 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Terör örgütü /'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda 8 kişi şehit oldu, 35 kişi yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Nusaybin ilçesine siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu 8 kişinin şehit olduğu, 35 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yaralanan vatandaşların Nusaybin ve Mardin Devlet hastanelerinde tedavi altına alındığı ifade edilen açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlara acil şifa dileğinde bulunuldu.




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