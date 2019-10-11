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Nobel Barış ödülü Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet'in oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019
NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ BELLİ OLDU

Gelen son dakika haberine göre; Norveç'in başkenti Oslo'daki Nobel Komitesi, 2019 Ödülü'ne Ahmet Ali'nin layık görüldüğünü duyurdu.

2019 Ödülü, Ahmed'in oldu. Jüri, Eritre ile 1998'den başlayıp iki yıl süren savaşın bitmesindeki rolü nedeniyle Ahmed'e ödülün verileceğini duyurdu.

ARABULUCULUK ROLÜ ÜSTLENMİŞTİ

İki ülkesi, aralarındaki düşmanlığı ancak 2018 yılında sonlandırmıştı. Abiy Ahmed, ayrıca Sudan'daki darbeden sonra askerlerle siviller arasındaki g��rüşmelerde de arabuluculuk rolü üstlenmişti.

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