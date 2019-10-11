SON DAKİKA: Mevlüt Çavuşoğlu ile Jens Stoltenberg’ten İstanbul’da flaş açıklamalar

SON DAKİKA HABERİ… Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İstanbul’da basın açıklamasında bulundu. Kritik mesajlar veren Bakan Çavuşoğlu, "Stoltenberg'e Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verdim. Söz konusu harekat, NATO'nun güney doğu sınırlarını teşkil eden ulusal sınırlarımızın ötesinden kaynaklanan terör tehdidine son verilmesi amacını taşıyor ve bu bakımdan ittifak topraklarının güvenliği açısından da son derece önemlidir" şeklinde konuştu. Stoltenberg ise, "NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Orta Doğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı. DEAŞ ortak düşmandır ve hala tehlikelidir. Kazanımlar tehlikeye atılmamalıdır. NATO Kuzey Suriye'de yer almıyor. YPG konusunda NATO'da bir fikir birliği yok" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasında öne çıkan en önemli mesaj NATO'ya çağrıda bulunduğu, "Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz.' demek yetmez, bu dayanışmayı açık, net şekilde görmek istiyoruz." sözleri oldu.





Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



ÇAVUŞOĞLU'NDAN NATO'YA BARIŞ PINARI HAREKATI MESAJI



Harekat terör tehdidine son vermeyi amaçlıyor. Türkiye olarak bugüne kadar terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin hepsiyle mücadele ettik, mücadele etmeye devam edeceğiz.



(Barış Pınarı Harekatı) Söz konusu harekat, NATO'nun güney doğu sınırlarını teşkil eden ulusal sınırlarımızın ötesinden kaynaklanan terör tehdidine son verilmesi amacını taşıyor ve bu bakımdan ittifak topraklarının güvenliği açısından da son derece önemlidir.



Güvenliğin bölünmezliği ilkesi çerçevesinde müttefiklerimizin de bizimle dayanışma sergilemesi en doğal ve en meşru beklentimizdir.



Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz.' demek yetmez, bu dayanışmayı açık, net şekilde görmek istiyoruz.



(Çavuşoğlu-Stoltenberg görüşmesi) Bugünkü görüşmemizde Sayın Genel Sekretere Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verdik. İttifakımızın ve müttefiklerimizin ülkemizle güçlü dayanışma sergilemeleri beklentimizi bir kez daha vurguladık.



'BARIŞ PINARI' HAREKATINA İLİŞKİN KARA PROPAGANDA YAPILMASI

YPG'nin oradaki Hristiyan azınlığa saldırdığını ve daha sonra da Türkler burada Hristiyanlara saldırıyor diyerek özellikle Hristiyan dünyasından destek bulmaya çalıştığını görüyoruz.

Kara propagandayı biz daha önce de gördük. Zeytindalı Harekatı zamanında yine YPG/PKK'lılar tarafından başlatılan kara propagandanın işe yaramadığını gördük. Aynı şekilde, Fırat Kalkanı Harekatı'yla DEAŞ'a karşı mücadele ederken de DEAŞ'lıların bu kara propagandasını gördük. Siviller konusunda, insani konularda sanırım dünyada kimse Türkiye'ye ders veremez."

Hepsi PKK, YPG'nin aynı olduğunu biliyor ve tüm konuşmalarda da herkes Türkiye'nin ulusal güvenlik endişesinin haklı ve meşru olduğunu söylüyor. Türkiye'nin burada endişesi meşru ise bu endişeye mahal veren, sebep olan terör örgütüyle mücadele etmek de meşru hakkımızdır.



DEAŞ'i ortak düşmanımız kabul ediyoruz ve DEAŞ'le bugüne kadar göğüs göğüse savaşan tek asker bizim askerimizdir.

Türkiye, diplomasiyi sonuna kadar kullanmış, müzakere yolunu sonuna kadar denemiştir.



Biz kararlıyız, hedefimiz teröristler. Sonuna kadar bu teröristleri temizlemek için ne gerekiyorsa yapacağız. Ama insani konularda da o kadar hassasız.

STOLTENBERG 'TEN FLAŞ AÇIKLAMA

NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Ortadoğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı.



Suriye'de tutulan DEAŞ savaşçılarının orada kalmasını sağlamak için çözüm bulunmalı.

NATO YPG/PYD'YE NASIL BAKIYOR?

Stoltenberg, NATO'nun YPG'ye karşı pozisyonunun sorulması üzerine, "NATO'nun açık bir terör örgütü listesi yok. Biz DEAŞ'e karşı mücadele koalisyona müdahil olduk. Asıl mücadelenin yerel güçleri eğitmek olduğunu biliyoruz. Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye gelirsek müttefiklerimiz arasında bir fikir birliğinin oluşmadığı bilinen bir gerçek. Ancak Suriye'nin kuzeyinde NATO yer almıyor" cevabını verdi.

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Stoltenberg, "Varsayımlar üzerinden konuşmam yanlış olur. Türkiye güçlü bir NATO müttefikidir. Türkiye'nin mücadelesini önemsiyorum ve takdir ediyorum." dedi.

İSPANYA'NIN PATRIOT AÇIKLAMASI

Çavuşoğlu, "Türkiye'nin kendi savunma sistemi yok. İspanya'ya teşekkür ediyoruz. Kendileri bugüne kadar Patriot'u sınırlarımızda tuttu. Tüm bu tartışmalar bir daha gösteriyor ki Türkiye kendi savunma sistemini almalıdır. Her seferinde yalvaracak değiliz. Neden S-400'ü aldığımızın da bir göstergesidir" dedi.

Stoltenberg, "NATO, Türkiye'yi çok farklı şekilde desteklemekte. NATO kendi varlığını son yıllarda artırmıştır. Daha fazla deniz kuvvetleri ve hava kuvvetleri varlığını sürdürmektedir. Bunun dışında 5 milyar dolarlık bir yatırım yaptık. NATO müttefikleri Türkiye'yi desteklemektedir. Türkiye hepimiz için önemli olan bir mücadelenin ön cephesinde yer alıyor. DEAŞ'e karşı yapılan savaş da bunun en büyük örneği. Her zaman ön cephede oldu. Yıllarca hava savunma sistemlerini Türkiye'ye sağladık. Türkiye şimdi ek savunma sistemlerini almaya çalışmakta" ifadelerine yer verdi.