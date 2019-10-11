Azez'de TSK üssüne hain saldırı: 5 asker yaralı
Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'e yakın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 5 asker, Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, daha önce Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi yakınlarındaki TSK üssüne terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat'tan havanlı saldırı düzenlendi.
5 ASKER YARALANDI
Havan mermilerinin isabet ettiği üs bölgesindeki 5 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Kilis'teki hastaneye getirildi. Saldırının ardından bölgedeki birlikler teyakkuza geçti.
ATEŞ ALTINA ALINDI
Güvenlik önlemleri arttırılırken havan mermilerinin geldiği bölge ise ateş altına alındı.
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NEDEN BOŞ BIRAKTINIZ?HEMEN TAKVİYE EDELİM VE KARŞI TAARRUZA GEÇELIM.cevapla 11.10.2019 10:51
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