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Azez'de TSK üssüne hain saldırı: 5 asker yaralı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
TSK ÜSSÜNE HAİN SALDIRI!

'nin terör örgütü / kontrolündeki bölgesinden bölgesindeki 'e yakın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne () ait üsse havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 5 asker, Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, daha önce ile özgürleştirilen 'nin kentine bağlı ilçesi yakınlarındaki üssüne terör örgütü / kontrolündeki 'tan havanlı saldırı düzenlendi.

5 ASKER YARALANDI

Havan mermilerinin isabet ettiği üs bölgesindeki 5 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla 'teki hastaneye getirildi. Saldırının ardından bölgedeki birlikler teyakkuza geçti.

ATEŞ ALTINA ALINDI

Güvenlik önlemleri arttırılırken havan mermilerinin geldiği bölge ise ateş altına alındı.

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VATANDAŞ VATANDAŞ

NEDEN BOŞ BIRAKTINIZ?HEMEN TAKVİYE EDELİM VE KARŞI TAARRUZA GEÇELIM.

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cevapla 11.10.2019 10:51
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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