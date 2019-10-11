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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye geldi! Başkan Erdoğan ile görüşecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
TÜRKİYE'YE KRİTİK ZİYARET

Genel Sekreteri 'i İstanbul'a geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Stoltenberg İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda görüştü. Stoltenberg, daha sonra Başkan ile görüşecek.

Genel Sekreteri , İstanbul'a geldi. Özel bir uçakla Atatürk Havalimanı'na iniş yapan Stoltenberg'ın önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dolmabahçe Sarayı'nda görüştü.

Çavuşoğlu ve Stoltenberg'in ortak bir basın toplantısı yapması bekleniyor.

Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul edecek |Video BAŞKAN ERDOĞAN NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG'İ KABUL EDECEK |VİDEO



Stoltenberg, daha sonra saat 14.00'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Başkan ile görüşecek.

Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İstanbul’a geldi |Video SON DAKİKA: NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG İSTANBUL’A GELDİ |VİDEO

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