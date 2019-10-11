NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye geldi! Başkan Erdoğan ile görüşecek
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i İstanbul'a geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Stoltenberg İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda görüştü. Stoltenberg, daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İstanbul'a geldi. Özel bir uçakla Atatürk Havalimanı'na iniş yapan Stoltenberg'ın önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dolmabahçe Sarayı'nda görüştü.
Çavuşoğlu ve Stoltenberg'in ortak bir basın toplantısı yapması bekleniyor.
Stoltenberg, daha sonra saat 14.00'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
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