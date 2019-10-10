MSB: Teröristler sivil bölgelere saldırıyor!

Milli Savunma Bakanlığı Barış pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı yeni açıklamada "Teröristler sivil bölgelere saldırıyor” ifadelerine yer verdi. Bakanlık, "PKK/PYD-YPG'li teröristlerin ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine yaptığı havan/roket saldırılarında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı , Barış pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı yeni açıklamadadedi.Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamalar şöyle;

"Hiçbir insani değere sahip olmayan eli kanlı PKK/PYD-YPG'li teröristlerin ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine yaptığı havan/roket saldırılarında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı."





"Fırat'ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG'li teröristler halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı yapıyor."



