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MSB: Teröristler sivil bölgelere saldırıyor!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
MSB: TERÖRİSTLER SİVİL BÖLGELERE SALDIRIYOR!

Barış pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı yeni açıklamada "Teröristler sivil bölgelere saldırıyor” ifadelerine yer verdi. Bakanlık, "PKK/PYD-YPG'li teröristlerin ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine yaptığı havan/roket saldırılarında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı." dedi.

, Barış pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı yeni açıklamada "Teröristler sivil bölgelere saldırıyor" dedi.

Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamalar şöyle;

"Hiçbir insani değere sahip olmayan eli kanlı PKK/PYD-YPG'li teröristlerin ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine yaptığı havan/roket saldırılarında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı."

"Fırat'ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG'li teröristler halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı yapıyor."

Son dakika: Akçakale'ye havan mermisi atıldı SON DAKİKA: AKÇAKALE'YE HAVAN MERMİSİ ATILDI

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