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Son dakika: Akçakale'ye havan mermisi atıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
AKÇAKALE'YE HAVAN MERMİSİ ATILDI! YARALILAR VAR

Son dakika haberi... 'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan 2 havan mermisi, 'nın Akçakale ilçesine düştü. İlçe merkezine düşen havan mermileri nedeniyle yaralananların olduğu bildirildi.

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Bu arada, terör örgütü / işgali altındaki bir bölgeden Akçakale'ye 2 havan mermisi atıldı.

İlçe merkezine düşen havan mermileri nedeniyle yaralananların olduğu öğrenildi.

Akçakale'ye havan mermisi atıldı AKÇAKALE'YE HAVAN MERMİSİ ATILDI
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