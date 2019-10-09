SON DAKİKA: Ceylanpınar'a havan mermisi atıldı
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
Suriye tarafında terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan 2 havan mermisi Ceylanpınar ilçe merkezine düştü. Saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor.
Bu arada, Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Ceylanpınar'a 2 havan mermisi atıldı.
Saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.
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