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SON DAKİKA: Ceylanpınar'a havan mermisi atıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
CEYLANPINAR'A HAVAN MERMİSİ ATILDI

Suriye tarafında terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan 2 havan mermisi ilçe merkezine düştü. Saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor.

Bu arada, Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden 'a 2 havan mermisi atıldı.

Saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.

Son dakika: Ceylanpınar ve Nusaybin'e 3 havan mermisi düştü! İlk görüntüler |Video SON DAKİKA: CEYLANPINAR VE NUSAYBİN'E 3 HAVAN MERMİSİ DÜŞTÜ! İLK GÖRÜNTÜLER |VİDEO





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