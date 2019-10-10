Birecik'e havan mermisi düştü: 1'i çocuk 2 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 10.10.2019
Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan havan mermisinin Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine düşmesi sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
2 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Birecik'in Suriye sınırındaki Eşme Mahallesi'ne havan mermisi atıldı.
Havan mermisinin bir otomobile isabet etmesi sonucu biri çocuk, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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