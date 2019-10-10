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Birecik'e havan mermisi düştü: 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019
BİRECİK'E HAVAN MERMİSİ DÜŞTÜ

'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan havan mermisinin 'nın Birecik ilçesine düşmesi sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

2 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Terör örgütü / işgali altındaki bir bölgeden Birecik'in sınırındaki Eşme Mahallesi'ne havan mermisi atıldı.

Havan mermisinin bir otomobile isabet etmesi sonucu biri çocuk, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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