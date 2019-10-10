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10.10.2019

Son dakika: Akçakale'ye havan saldırısı! 1'i bebek 3 kişi şehit oldu 52 yaralı var |Video

Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine Suriye'nin Telabyad ilçesinden roket ve havanlı saldırı düzenlendi. İlçe merkezine peş peşe düşerek patlayan roket ve havan saldırısının ardından 1'i bebek 3 kişi şehit oldu. Detayları A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak canlı yayında anlattı.

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