Barış Pınarı Harekâtı'nda hedefler böyle tespit ediliyor
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında ateş altına alınan hedefler; uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit ediliyor." denildi.
Fırat'ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor.
Tarihi operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir bilgilendirme geldi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında ateş altına alınan hedefler; uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit ediliyor." denildi.
Barış Pınarı Harekâtı kapsamında ateş altına alınan hedefler; uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit ediliyor.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/aT5Td4uVRs— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 10 Ekim 2019
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