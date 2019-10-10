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Barış Pınarı Harekâtı'nda hedefler böyle tespit ediliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
BARIŞ PINARI HAREKÂTI'NDA HEDEFLER BÖYLE TESPİT EDİLİYOR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında ateş altına alınan hedefler; uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit ediliyor." denildi.

Fırat'ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor.

Tarihi operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir bilgilendirme geldi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında ateş altına alınan hedefler; uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit ediliyor." denildi.

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