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Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar silahlarını bırakarak kaçtı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
TERÖRİSTLER SİLAHLARINI BIRAKARAK KAÇTI!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin () başlattığı kapsamında, 'ın batısında terörden arındırılan köylerden kaçan teröristlerin bıraktığı silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan kapsamında 'ın batısında terörden arındırılan El Yabse ve Tel Fander köylerinde arama tarama çalışmaları sürüyor.

MUHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda, /'lı teröristlerin köyden kaçtıktan sonra geride bıraktığı hafif ve ağır makineli tüfekler ile mühimmat ele geçirildi.

TARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Suriye Milli mensupları, köylerde güvenlik tedbirlerini ve tarama çalışmalarını sürdürüyor.

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