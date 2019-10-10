Birgün gazetesinin internet sorumlusu Hakan Demir gözaltına alındı
Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, Birgün gazetesinin sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlara ilişkin gazetenin internet sorumlusu Hakan Demir gözaltına alındı.
Birgün gazetesinin internet sorumlusu Hakan Demir, gazetenin sosyal medya hesabında yaptığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili paylaşımıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındı.
Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik edici paylaşım yapanlara ilişkin emniyet birimlerince yapılan çalışmalar sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kapsamda Birgün gazetesinin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlara ilişkin gazetenin internet sorumlusu Hakan Demir hakkında ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek'' suçundan gözaltı kararı verdi.
Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Demir'i gözaltına aldı. Demir'in emniyetteki işlemleri sürüyor.
kalan karakter 1000
yıllar önce bir ÖZGÜR GÜNDEM vardı...90LARDA .bunlara ya hatırlatın ya da gereğini yapın.yoksa bunlar ülkeyi alt üst ederler.UNUTMAYIN.benim gibi 'NİYAZİLER ENVERLER HÜRRİYET GETİRDİLER' neslinden kalan bir PİRİ FANİNİN LAFINI DİNLEYİN.cevapla 10.10.2019 15:20
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
- CHP'li Canan Kaftancıoğlu şaşırtmadı!
- Bakanlık açıkladı: Türk jetleri teröristleri böyle vurdu
- ABD ve Rusya, Türkiye’nin BMGK’de kınanmasını veto etti
- İstanbul deprem son dakika şiddeti kaç? 10 Ekim İstanbul'da bir deprem daha! Kandilli AFAD deprem listesi!
- FETÖ militanı Emre Uslu PKK’nın sözcülüğüne soyundu!
- Bakan Çavuşoğlu: YPG, DEAŞ'lıları elinde silah olarak tutuyor
- Yargı reformu paketinde önemli gelişme
- Ankara, İzmir ve İstanbul'da Barış Pınarı Harekatı soruşturması!
- Kandilli son depremler listesi: İstanbul'da deprem şiddeti kaç?
- İstanbul deprem son dakika şiddeti kaç? 10 Ekim İstanbul'da bir deprem daha! Kandilli AFAD deprem listesi!
- Türkiye Arnavutluk milli maç ne zaman? Türkiye maçı ne zaman saat kaçta?
- iPhone 11 fiyatı belli oldu… iPhone 11 Türkiye satış fiyatı ne kadar? iPhone 11 ne zaman çıkacak?
- Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm canlı izle! – ATV
- Kandilli son depremler listesi: İstanbul'da deprem şiddeti kaç?
- İstanbul Emniyeti'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek |Video
- Suriye Milli Ordusu'ndan sivillere güvence
- Gözler yargı paketinde… Genel af çıkacak mı? Af yasası son dakika ne zaman çıkacak? Ceza indirimi olacak mı?
- Türkiye’yi kınayan ülkeler hangileri? Barış Pınarı Harekatı dünyanın gündeminde…
- Son dakika: PKK/YPG'li teröristler Akçakale'de sivillere saldırdı! Ölü ve yaralılar var |Video
- Havan topu nedir? Havan topu (mermisi) menzili nedir?
- Hainler Akçakale’de sivilleri hedef alıyor… Akçakale nerede? Akçakale haritadaki yeri nedir?