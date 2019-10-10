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Birgün gazetesinin internet sorumlusu Hakan Demir gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019
BİRGÜN GAZETESİNİN İNTERNET SORUMLUSU GÖZALTINA ALINDI

'na ilişkin, Birgün gazetesinin sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlara ilişkin gazetenin internet sorumlusu gözaltına alındı.

Birgün gazetesinin internet sorumlusu , gazetenin sosyal medya hesabında yaptığı ile ilgili paylaşımıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik edici paylaşım yapanlara ilişkin emniyet birimlerince yapılan çalışmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kapsamda Birgün gazetesinin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlara ilişkin gazetenin internet sorumlusu Hakan Demir hakkında ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek'' suçundan gözaltı kararı verdi.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Demir'i gözaltına aldı. Demir'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

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hursit dilaver hursit dilaver

yıllar önce bir ÖZGÜR GÜNDEM vardı...90LARDA .bunlara ya hatırlatın ya da gereğini yapın.yoksa bunlar ülkeyi alt üst ederler.UNUTMAYIN.benim gibi 'NİYAZİLER ENVERLER HÜRRİYET GETİRDİLER' neslinden kalan bir PİRİ FANİNİN LAFINI DİNLEYİN.

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cevapla 10.10.2019 15:20
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