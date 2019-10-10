Kandilli son depremler listesi: İstanbul'da deprem şiddeti kaç?

İstanbul’da korkutan deprem sonrası İstanbul’da deprem şiddeti kaç sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Kandilli son depremler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul’da deprem şiddeti kaç oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Marmara Denizi'nde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul’un birçok ilçesinden hissedildi.

Kandilli son depremler İstanbul'da deprem şiddeti kaç? İstanbul deprem şiddeti kaç sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Kandilli ve AFAD verilerine göre Marmara Denizi'nde bir deprem meydana geldi. Saat 19:52'de meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar İstanbul'da deprem şiddeti kaç sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Kandilli ve AFAD verilerine göre son depremler listesi…

İSTANBUL'DA DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre İstanbul'da 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Marmara Denizi Yalova açıkları olarak gösteriliyor.

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