11 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Bakan Çavuşoğlu, Kanadalı ve Rumen mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019
ÇAVUŞOĞLU, KANADALI VE RUMEN MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

, Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ve Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ile telefonda görüştü. Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, , Kanadalı mevkidaşı Freeland ve mevkidaşı Melescanu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN