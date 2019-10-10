Bakan Çavuşoğlu, Kanadalı ve Rumen mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Giriş Tarihi: 10.10.2019
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ve Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ile telefonda görüştü. Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı Freeland ve Rumen mevkidaşı Melescanu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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