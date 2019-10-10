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ABD ve Rusya, Türkiye’nin BMGK’de kınanmasını veto etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
ABD VE RUSYA, TÜRKİYE’NİN BMGK’DE KINANMASINI VETO ETTİ

'nde (), 'nin 'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Harekâtı'nı kınama oylaması yapıldı. ve , Türkiye’nin BMGK’de kınanmasını veto etti.

'nde (), Türk Silahlı Kuvvetlerinin Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Harekatı gündemi ile toplandı.

Toplantı sonrasında yapılan oylamada ve , 'nin BMGK'de ortak kınama kararını veto ederek kendi açıklamasını yaptı.

, , , Polonya, ve Estonya, Türkiye'nin, "temel güvenlik kaygılarını gidereceğine inanmadıkları" gerekçesini savunarak tek taraflı askeri eylemi durdurma çağrısında bulundu.

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