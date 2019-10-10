İstanbul deprem son dakika şiddeti kaç? 10 Ekim İstanbul'da bir deprem daha! Kandilli AFAD deprem listesi!

İstanbul deprem son dakika şiddeti kaç? İstanbul'da saat 22:32 itibariyla bir deprem daha meydana geldi. Kandilli AFAD deprem listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. AFAD verilerine göre depremin Marmara Denizi Yalova Merkez'de meydana geldiği açıklandı. İşte, İstanbul son dakika deprem haberleri!

İstanbul deprem son dakika şiddeti kaç? İstanbul son depremler listesi vatandaşlar tarafından sorgulanırken, Kandilli AFAD son depremler listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul son dakika deprem haberine göre; saat 22:32 itibariyla yeni bir deprem daha meydana geldi. Peki, İstanbul deprem son dakika şiddeti kaç?

AFAD AÇIKLAMASI

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Marmara Denizi Yalova Merkez üssü olmak üzere 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kandilli'nin bilgilerine göre ise depremin şiddeti 3.7 oldu.

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İLK DEPREM 4,0 ŞİDDETİNDE OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 19.52'de Marmara Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem hissedildi.

Deprem Yalova'ya 3,71 kilometre uzaklıkta ve 10,66 kilometre derinlikte meydana geldi.

MARMARA SALLANMAYA DEVAM EDİYOR

Yalova'da 20:04'te 3.0, 20.09'da 3.2 ve 22:32'de 3.5 büyüklüğünde üç deprem daha ölçüldü.

Aynı bölgede en büyüğü 2.6 olamak üzere 8 deprem daha AFAD verilerine yansıdı.