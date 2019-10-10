İstanbul deprem son dakika şiddeti kaç? 10 Ekim İstanbul'da bir deprem daha! Kandilli AFAD deprem listesi!
İstanbul deprem son dakika şiddeti kaç? İstanbul'da saat 22:32 itibariyla bir deprem daha meydana geldi. Kandilli AFAD deprem listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. AFAD verilerine göre depremin Marmara Denizi Yalova Merkez'de meydana geldiği açıklandı. İşte, İstanbul son dakika deprem haberleri!
İstanbul deprem son dakika şiddeti kaç? İstanbul son depremler listesi vatandaşlar tarafından sorgulanırken, Kandilli AFAD son depremler listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul son dakika deprem haberine göre; saat 22:32 itibariyla yeni bir deprem daha meydana geldi. Peki, İstanbul deprem son dakika şiddeti kaç?
AFAD AÇIKLAMASI
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Marmara Denizi Yalova Merkez üssü olmak üzere 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kandilli'nin bilgilerine göre ise depremin şiddeti 3.7 oldu.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
İLK DEPREM 4,0 ŞİDDETİNDE OLDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 19.52'de Marmara Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem hissedildi.
Deprem Yalova'ya 3,71 kilometre uzaklıkta ve 10,66 kilometre derinlikte meydana geldi.
MARMARA SALLANMAYA DEVAM EDİYOR
Yalova'da 20:04'te 3.0, 20.09'da 3.2 ve 22:32'de 3.5 büyüklüğünde üç deprem daha ölçüldü.
Aynı bölgede en büyüğü 2.6 olamak üzere 8 deprem daha AFAD verilerine yansıdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- FETÖ militanı Emre Uslu PKK’nın sözcülüğüne soyundu!
- CHP'li Canan Kaftancıoğlu şaşırtmadı!
- Ankara'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi
- Bakan Akar'dan kritik görüşmeler
- Donald Trump'tan yeni Türkiye açıklaması
- Yargı reformu paketinde önemli gelişme
- YPG/PKK’dan ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandı
- Bakan Akar, Fransa Savunma Bakanı Parly ile görüştü
- ABD ve Rusya, Türkiye’nin BMGK’de kınanmasını veto etti
- Başkan'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması
- Annelere aylık 2400 TL destek müjdesi! İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları nelerdir?
- İstanbul deprem son dakika şiddeti kaç? 10 Ekim İstanbul'da bir deprem daha! Kandilli AFAD deprem listesi!
- Türkiye Arnavutluk milli maç ne zaman? Türkiye maçı ne zaman saat kaçta?
- iPhone 11 fiyatı belli oldu… iPhone 11 Türkiye satış fiyatı ne kadar? iPhone 11 ne zaman çıkacak?
- Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 39. son bölüm tek parça izle! (ATV)
- Kandilli son depremler listesi: İstanbul'da deprem şiddeti kaç?
- İstanbul Emniyeti'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek |Video
- Suriye Milli Ordusu'ndan sivillere güvence
- Gözler yargı paketinde… Genel af çıkacak mı? Af yasası son dakika ne zaman çıkacak? Ceza indirimi olacak mı?
- Türkiye’yi kınayan ülkeler hangileri? Barış Pınarı Harekatı dünyanın gündeminde…
- Son dakika: PKK/YPG'li teröristler Akçakale'de sivillere saldırdı! Ölü ve yaralılar var |Video
- Havan topu nedir? Havan topu (mermisi) menzili nedir?