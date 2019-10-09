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Terör hedefleri obüs atışı altında! Ceylanpınar'da bu uyarı yapılıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
TERÖR HEDEFLERİ ATEŞ ALTINDA! CEYLANPINAR'DA BU UYARI YAPILIYOR

, Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını kurutmak için Bıraş Pınarı Harekatı başladı. Bölgedeki terör hedefleri ateş altına alınırken de yaptığı uyarılarla vatandaşların evlerine girmesini istedi.

'nin (), Milli 'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde / ve terör örgütlerine karşı
'nı başlatmasının ardından Ceylanpınar ilçesinde obüs sesleri duyuluyor.

Terör hedefleri obüs atışı altında! Ceylanpınar'da bu uyarı yapılıyor TERÖR HEDEFLERİ OBÜS ATIŞI ALTINDA! CEYLANPINAR'DA BU UYARI YAPILIYOR

DUMANLAR YÜKSELDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın
başlatılmasıyla Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn'ın bazı bölgelerinden dumanların yükseldiği gözlendi.

"EVLERİNİZE GİRİN"

Ceylanpınar ilçesinde obüs sesleri duyulurken, Suriye sınırında savaş uçaklarının uçtuğu görülüyor. Bu arada, de yaptığı uyarılarla vatandaşların evlerine girmesini istedi.

Bakan Çavuşoğlu: BM Şartı'nın 51. maddesi ve BMGK kararlarınca icra edilmektedir BAKAN ÇAVUŞOĞLU: BM ŞARTI'NIN 51. MADDESİ VE BMGK KARARLARINCA İCRA EDİLMEKTEDİR
Barış Pınarı Harekat ile ilgili siyasilerden ilk açıklamalar BARIŞ PINARI HAREKAT İLE İLGİLİ SİYASİLERDEN İLK AÇIKLAMALAR
Son dakika: Fırat'ın doğusuna harekat başladı SON DAKİKA: FIRAT'IN DOĞUSUNA HAREKAT BAŞLADI

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