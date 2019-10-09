Resulayn nerede? Resulayn haritadaki yeri nedir? İşte güncel Suriye haritası!
Resulayn nerede? Resulayn haritadaki yeri nedir? Barış Pınarı harekatı başladı ve Türk savaş uçakları terör hedeflerini vurmaya başladı. Peki Resulayn nerede? Tel Abyad nerede? İlk olarak YPG'nin hakimiyetindeki Resulayn'a Türk savaş uçakları bomba yağdırıyor. Harekatın iki aşamalı olması ve Resulayn ile Tel Abyad'ın kontrol altına alınması hedefleniyor.
Resulayn nerede? Resulayn haritadaki yeri nedir? Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik olarak başlayan operasyon ardından Rsulayn'a Türk savaş uçakları bomba yağdırmaya başladı. Türk savaş uçakları ve obüsler Resulayn'daki YPG mevzilerini vuruyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Ceylanpınar ilçesinde obüs sesleri duyuluyor. Peki Resulayn nerede? Resulayn haritadaki yeri nedir?
RESULAYN NEREDE?
Resulayn, Suriye'nin ilidir. Fırat'ın doğusuna yapılması beklenen askeri operasyona verdiği isim olarak dikkat çeken Barış Pınarı Harekatı'nda çıkarma yapılacak ilk bölgeler arasında yer alıyor.
Rasüleyn, 360m yükseklikte bulunmaktadır. 55.247 nüfusu barındırmakta olan Rasüleyn'da, Süryaniler, Araplar, Kürtler, Ermeniler ve Çeçenler bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye'nin sınır kenti Ceylanpınar'a bitişik bir sınır kapısı bulunmaktadır.
TEL ABYAD NEREDE?
Tel Abyad Suriye'nin Türkiye sınırında olan bir yerleşim noktası. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin tam karşısında yer alan Tel Abyad şu anda YPG'nin elinde bulunuyor.
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