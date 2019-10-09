Bakan Çavuşoğlu: BM Şartı'nın 51. maddesi ve BMGK kararlarınca icra edilmektedir
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı’nın 51. maddesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı.
İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları;
Barış Pınarı Harekatıyla;
-Bölge teröristlerden temizlenecek,
-Suriye'nin sınır güvenliği ve toprak bütünlüğü teminat altına alınacak,
-Göçmenler güvenli bir şekilde evlerine dönebilecek,
-Bölgeye barış ve huzur gelecektir. Rabbim şanlı ordumuzu muzaffer eylesin!
Bakan Çavuşoğlu, "Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı'nın 51. maddesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir." ifadelerini kullandı.
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