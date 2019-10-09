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Bakan Çavuşoğlu: BM Şartı'nın 51. maddesi ve BMGK kararlarınca icra edilmektedir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN BARIŞ PINARI HAREKATI AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hakkında açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı’nın 51. maddesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı.

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları;

Barış Pınarı Harekatıyla;

-Bölge teröristlerden temizlenecek,
-Suriye'nin sınır güvenliği ve toprak bütünlüğü teminat altına alınacak,
-Göçmenler güvenli bir şekilde evlerine dönebilecek,
-Bölgeye barış ve huzur gelecektir. Rabbim şanlı ordumuzu muzaffer eylesin!

Bakan Çavuşoğlu, "Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı'nın 51. maddesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir." ifadelerini kullandı.

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