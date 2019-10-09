Son dakika: Fırat'ın doğusuna harekat başladı

Son dakika haberi... PKK/YPG'ye sınır ötesinde 'Barış Pınarı Harekatı' başladı. PKK/YPG'nin hakimiyetindeki Resulayn'a Türk savaş uçakları bomba yağdırıyor. "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri de obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor. Gelen bilgilere göre, Talebyat ve Resulayn'da 30 kilometre kadar içeri girildi, terör örgütünün mühimmatı imha edildi. Sınır hattında bazı bölgelerde de özel güvenlik bölgesi ilan edildiği öğrenildi.

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı başladı. Harekatın adı Barış Pınarı Harekatı...



Türkiye, Fırat'ın doğusuna yönelik harekata başladı.







HAVADAN VE KARADAN VURULUYOR

İlk olarak YPG'nin hakimiyetindeki Resulayn'a Türk savaş uçakları bomba yağdırıyor. Tel Abyad'daki terör hedefleri de obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor.



25 KİLOMETRE KADAR İÇERİ GİRİLDİ

Gelen bilgilere göre, Talebyat ve Resulayn'da 30 kilometre kadar içeri girildi. Terör örgütünün mühimmatı imha edildi.



SINIR HATTINDA ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ KARARI

Sınır hattında bazı bölgelerde de özel güvenlik bölgesi ilan edildiği öğrenildi.







CEYLANPINAR'DA OBÜS SESLERİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Ceylanpınar ilçesinde obüs sesleri duyuluyor.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn'ın bazı bölgelerinden dumanların yükseldiği gözlendi.

Ceylanpınar ilçesinde obüs sesleri duyulurken, Suriye sınırında savaş uçaklarının uçtuğu görülüyor.

VATANDAŞA UYARI

Bu arada, Ceylanpınar Belediyesi de yaptığı uyarılarla vatandaşların evlerine girmesini istedi.



ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Harekatın başladığını Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.

Erdoğan Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir."





KARADAN GİRİŞ BAŞLAYACAK

Türk askerinin karadan henüz karadan giriş yapmadığı tahmin ediliyor. Sınırda risk teşkil eden unsurların yapılacak atışlarla temizlenmesinin ardından karadan giriş başlayacak.





KOMANDOLAR SEVK EDİLDİ

Harekat öncesinde sınır bölgesine büyük çapta sevkiyat yapıldı. Bölgeye Denizli, Tunceli, Sarıkamış, Sakarya, Siirt, Bolu ve Kayseri komando tugaylarından 5 bin kişilik birlik sevk edildi. Zırhlı birliklerden de takviye yapıldı.

HAREKATIN İKİ ANA MERKEZİ

Harekatın iki aşamalı olması ve Resul Ayn ile Tel Abyad'ın kontrol altına alınması hedefleniyor. Bu anlamda Akçakale ve Ceylanpınar'ın harekatın iki ana merkezi olması bekleniyor.





SMO BİRLİKLERİ DE BÖLGEDE

Fırat'ın batısından taşınan Suriye Milli Ordusu'na bağlı birlikler de bölgeye taşındı. Sayılarının birkaç bini bulduğu belirtiliyor.

Çalışmalar bittikten sonra harekatın icra aşamasına geçilecek. Harekatın topçu atışlarıyla başlaması ihtimal dahilinde. Muhtemel tehdit unsurlarının yerleştiği bölgeler vurulacak.