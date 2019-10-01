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Son dakika: HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında fezleke hazırlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.10.2019 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019
HDP'Lİ LEYLA GÜVEN HAKKINDA FEZLEKE HAZIRLANDI

'da, Büyükşehir Belediye Başkanı 'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın görevden alınmasının ardından düzenlenen eylemde yaptığı konuşma nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan HDP hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne () gönderilmek üzere fezleke hazırlandı.

Hakkındaki terör davaları nedeniyle tutuklu bulunduğu E Tipi Cezaevi'nde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için 8 Kasım 2018'de açlık grevine başlayan ve sağlık sorunları nedeniyle 25 Ocak 2019'da tahliye edilen , Diyarbakır'da, Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın görevden alınması üzerine 11 Eylül günü düzenlenen eyleme katıldı. Güven, burada yaptığı konuşmada, Mızraklı'nın görevden alınmasına tepki gösterdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Güven hakkında, bu eylemde yaptığı konuşmada sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Güven hakkındaki soruşturmanın ardından, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke de hazırlandı. Fezleke, 'ye gönderilecek.
HDP’li vekil Leyla Güven’den küstah sözler! ‘’Çatışma ve savaş olacak’’ HDP’Lİ VEKİL LEYLA GÜVEN’DEN KÜSTAH SÖZLER! ‘’ÇATIŞMA VE SAVAŞ OLACAK’’

NE DEMİŞTİ?

HDP'li Güven, 11 Eylül'deki eylem sırasında yaptığı, hakkında soruşturma açılmasına neden olan konuşmada şunları söylemişti:

"Çünkü savaşın sebebi HDP değildir. Savaşı çıkaran HDP değil. Savaşı çıkaran zihniyet Kürt sorununu çözümsüz bırakan zihniyettir. Kürt sorunu devam ettiği müddetçe gerillaya da katılımlar olacak çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak."

Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için 29 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler de Leyla Güven'in de aralarında bulunduğu HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
PKK propagandası yapan HDP'li vekil Leyla Güven hakkında soruşturma PKK PROPAGANDASI YAPAN HDP'Lİ VEKİL LEYLA GÜVEN HAKKINDA SORUŞTURMA

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