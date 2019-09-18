Hillary Clinton'dan, FETÖ'cü Enes Kanter'e yakın ilgi
ABD Başkanlık seçiminde hayal kırıklığına uğrayan Hillary Clinton, terör örgütü FETÖ ile ilişkisini sürdürüyor. Hillary Clinton, FETÖ elebaşına "babam" diyen Enes Kanter'e ev sahibi olduğu davette yakın ilgi gösterdi.
ABD'deki başkanlık seçimlerinde, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'a karşı Demokratlar'dan aday gösterilen Hillay Clinton'ın, ülkesindeki FETÖ'cülere olan ilgisi devam ediyor.
YAKIN İLGİ
Düzenlediği yemekte Hillary Clinton, FETÖ elebaşına "babam" diyen, örgütün maddi destekçileri arasında yer alan NBA oyuncusu Enes Kanter'e özel bir yakınlık gösterdi. Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'e "Yemeğe geliyorsun değil mi?" diye sorduktan sonra "Hayatında neler olup bittiğini bilmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
FETÖ'DEN SEÇİM KAMPANYASINA 2 MİLYON DOLAR
FETÖ'nün, Hillary Clinton'ın seçim kampanyasına destek amacıyla 2 milyon dolarlık bir bağış yaptığı öğrenilmişti.
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