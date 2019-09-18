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Hillary Clinton'dan, FETÖ'cü Enes Kanter'e yakın ilgi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.09.2019 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019
KİRLİ İLİŞKİ SÜRÜYOR! CLİNTON'DAN ENES KANTER'E YAKIN İLGİ

Başkanlık seçiminde hayal kırıklığına uğrayan , terör örgütü ile ilişkisini sürdürüyor. Hillary Clinton, FETÖ elebaşına "babam" diyen 'e ev sahibi olduğu davette yakın ilgi gösterdi.

'deki başkanlık seçimlerinde, Cumhuriyetçilerin adayı 'a karşı Demokratlar'dan aday gösterilen Hillay Clinton'ın, ülkesindeki 'cülere olan ilgisi devam ediyor.

Hillary Clinton'dan, FETÖ'cü Enes Kanter'e yakın ilgi | Video HİLLARY CLİNTON'DAN, FETÖ'CÜ ENES KANTER'E YAKIN İLGİ | VİDEO

YAKIN İLGİ

Düzenlediği yemekte , FETÖ elebaşına "babam" diyen, örgütün maddi destekçileri arasında yer alan NBA oyuncusu 'e özel bir yakınlık gösterdi. Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'e "Yemeğe geliyorsun değil mi?" diye sorduktan sonra "Hayatında neler olup bittiğini bilmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

FETÖ'DEN SEÇİM KAMPANYASINA 2 MİLYON DOLAR

FETÖ'nün, Hillary Clinton'ın kampanyasına destek amacıyla 2 milyon dolarlık bir bağış yaptığı öğrenilmişti.

FETÖ'cü hain Enes Kanter İsrail'in maşası oldu FETÖ'CÜ HAİN ENES KANTER İSRAİL'İN MAŞASI OLDU
Enes Kanter 'babam' dediği teröristbaşı Gülen ile görüştü! ENES KANTER 'BABAM' DEDİĞİ TERÖRİSTBAŞI GÜLEN İLE GÖRÜŞTÜ!

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